Adaptarse a los cambios: cómo transitar el tiempo de nuevas restricciones sin angustia

Con la disposición de las nuevas medidas restrictivas, al menos para Capital, La Banda y algunas ciudades del interior, muchas familiares debieron readaptar su rutina sobre la marcha. El avance de la pandemia ha obligado a las autoridades nacionales y provinciales a restringir horarios de circulación, medios para la movilización y la modalidad de las clases, ya que después de dos meses de asistir a la escuela, los chicos volvieron ayer a la virtualidad. Esto generó en gran parte de esta población, nuevas sensaciones encontradas, de angustia, incertidumbre, e incluso temor, propios de un reacomodamiento involuntario, pero sí obligatorio.

La Lic. en Psicología, Emily Azar, en diálogo con EL LIBERAL , explicó cómo es el funcionamiento de la mente ante los cambios, justificó el malestar propio de la situación, y brindó una serie de recomendaciones para transitar este nuevo tiempo de cambio, lo menos costoso posible.

En el caso del retorno a la educación virtual, al menos por dos semanas, la especialista instó a verle el lado positivo del proceso, al considerar que al menos “ya hay experiencia”.

“Esta restructuración tiene que ver con la reorganización de los chicos, que en realidad, no es tan grave como el año pasado, porque es algo que de alguna manera ya lo hicimos, ya lo vivimos. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es qué consecuencias ha producido eso en cada niño el año pasado para manejarlo distinto ahora. Una vez que uno tiene en cuenta cómo ha sido la cuarentena en la primera parte, en esa parte de la suspensión de las actividades presenciales para los chicos, uno irá conociendo las posibles reacciones que puedan tener ante este nuevo retorno a la virtualidad”, sostuvo Azar.

Sin embargo, lamentó el malestar en los adultos, en quienes la situación golpea desde otro punto.

“Aquí tenemos variables nuevas como la situación económica, o la variable de la tensión por los colapsos de los que se habla. Pero estos son factores que pueden generar mayor angustia en los papás, para quienes puede ser mucho más difícil transitar esta segunda ola”, expresó.

Y consideró: “Estamos sobresaturados de información. Tenemos la mente con tanta información y la necesidad de estar acomodando la cabeza cada día, que tenemos secuencias de momentos abruptos a los que el psiquismo tiene que adaptarse”.

“Es muy importante no proyectar tanto en el tiempo”

Para sobrellevar el momento, la Lic. Emily Azar consideró: “Siempre va a ser un aliado de los cambios el bajar hacia la experiencia presente, hacia lo posible, hacia aquellos que sí está funcionando dentro de todas estas instancias que generan cambios, porque hay algo que supuestamente no estaría siendo suficiente. Por ello, ante lo no suficiente se generan nuevas medidas y uno tiene que aprender a enfrentarlas a partir de lo que tiene, aun sabiendo que está cansando, que no se sabe hasta cuándo se seguirá así.

Ante ello, recomendó: “Es muy importante no proyectar tanto en el tiempo. Es decir, empezar a verlo como algo circunstancial, que es lo que le ayudaría a la mente, porque si a la mente le anticipamos que todo esto será largo, que no se acaba más, se agobia”.