Dra Liliana Garnica: “El CIS Banda tiene todas sus unidades de terapia intensiva ocupadas”

19/05/2021 - 01:57 Santiago

La directora del Centro Integral de Salud Banda, la Dra Liliana Garnica, sostuvo durante una entrevista en el programa “Libertad de Opinión” que se emite por Canal 7 que el contexto que se vive por la pandemia de coronavirus “es una situación límite” a la par que destacó que ese centro asistencial, respecto de las camas que se disponen de terapia intensiva “tiene todas sus unidades ocupadas”.

La directiva señaló: “En este momento estamos con todo nuestro equipo, pero al límite en el hospital con la disponibilidad de unidades, con la consulta, con la cantidad de pacientes positivos, sintomáticos que están ingresando”.

Puntualizó en cuanto a la disponibilidad de camas de terapia intensiva: “Hemos estado este último mes con una variación de la ocupación de camas. En este momento el CIS Banda tiene todas sus unidades ocupadas, 8 pacientes positivos ventilados, hemos variado entre el 75% y 100% de ocupación dependiendo de los días”.

Agregó que “en este momento con síntomas tenemos 22 internados moderados, con requerimiento de oxígeno, con neumonía, hay toda un ala Covid donde están ingresados esos pacientes aparte de los que están en terapia y los que están en Guardia”.

Detalló que los pacientes Covid ganan terreno en la atención del Centro. “El CIS Banda es un centro integral y tiene todo el grupo etáreo, el niño, el adulto, la embarazada, el anciano, tratamos de mantener hasta este momento toda la prestación pero ya la estamos reduciendo. La ocupación de camas por pacientes Covid es lo que nos está ganando terreno”, señaló.

Consultada sobre cómo se trabaja con cirugías programadas, indicó: “Lo programado es lo que estamos retrasando, con las urgencias no se puede, hay que ingresar al paciente y la patología no solo es Covid, hay otras que necesitan atención inmediata y eso estamos priorizando en este momento, no suspender en su totalidad la atención y dar lugar a la mayor cantidad de pacientes Covid”.

Sobre la atención en terapia intensiva, dijo: “tenemos una única terapia, un médico por día más 2 médicos coordinadores”.

En tanto, al ser consultada sobre la edad de los pacientes Covid, indicó: “Hemos tenido pacientes entre los 20 y 45 años, una franja que el año pasado no la habíamos visto. Sí hay casos no puntualmente en el CIS Banda, que fueron internados. La red de unidades críticas maneja las camas de toda la provincia, pero tenemos pacientes de 20 a 30 años internados en terapia y ventilados”.

Asimismo, al ser consultada respecto de cómo se trabajará si la situación se agrava en el invierno, considerando que hoy las terapias intensivas están al límite, sostuvo: “Seguimos trabajando estrategias. En este momento se habilitan las unidades del Nodo Tecnológico que van a tener oxígeno, donde vamos a poder derivar pacientes entre leves y moderados”.

Agregó: “Tenemos que priorizar los de mayor gravedad para las UTIS y el resto distribuirlos en otros hospitales”.

Detalló: “Hasta ahora podemos dar respuesta de esa forma. La hemos implementado en el mismo hospital, restando unidades a otras patologías. Con estas restricciones creo que van a bajar los accidentes de tránsito, que son pacientes jóvenes que requieren internación por varios días y demoran el giro de camas en las UTI”.

Presentaron la experiencia del hospital de campaña

La experiencia del Hospital de Campaña del Nodo Tecnológico SDE fue presentada en el “Ciclo Federal de Conversatorios Virtuales del Ministerio de Salud de la Nación”. La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Salud, Dr. César Monti, acompañado por la Dra. Guadalupe Díaz Araujo.

Los encuentros tienen como objetivo promover el intercambio federal de experiencias para la mejora en la seguridad de los pacientes, construyendo un espacio para la difusión del conocimiento, la formación y la discusión interdisciplinaria. En el marco del Plan Nacional de Calidad Nacional, la experiencia provincial de atención sanitaria para pacientes con Covid 19 se emitió en vivo y el Dr. César Monti pudo explicar el proceso de conformación de este hospital que cuenta con 80 camas para la atención de pacientes sintomáticos leves y con neumonía bilateral.