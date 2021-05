Cómo debe ser la atención domiciliaria a personas con Covid

19/05/2021 - 22:20 Santiago

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia redoblan los esfuerzos para frenar el coronavirus y en ese contexto es que se realiza una ardua campaña de concientización por las redes sociales de la institución.

En esta oportunidad ofrecen a la comunidad recomendaciones para la atención domiciliaria de personas con confirmación Covid-19, para las personas contagiadas, para los demás convivientes de la casa, y para los cuidadores del enfermo.

En ese sentido pidieron a las personas enfermas, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundo, no compartir rosa, espacios ni utensilios con las personas que convive; no salir de la habitación a no ser que sea por extrema necesidad; y en el caso de compartir el baño, éste debe ser limpiado y desinfectado después de cada uso.

Asimismo sostienen la importancia de taparse la boca al toser o estornudar, con el codo flexionado o con un pañuelo descartable. Y en el caso de tener dificultad para respirar, llamar al 107.

Todas estas medidas ayudarán a evitar los contagios entre los que viven en la casa, ya que es sabido que el virus tiene un gran alcance y fácilmente puede propagarse.