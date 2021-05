Denunciarán penalmente por desobediencia a la obra social de Samuel

21/05/2021 - 01:03 Santiago

Los padres de Samuel, el pequeño que sufre Atrofia Muscular Espinal tipo uno y necesita imperiosamente el medicamento que le permitirá encarar el tratamiento, denunciarán hoy penalmente a la obra social Sancor Seguros, por haber desoído el fallo judicial que le ordenaba comprar el remedio hasta ayer, y no lo hizo.

“Mañana (por hoy) presentaremos una denuncia penal porque la obra social no ha cumplido. Hoy (por ayer), tenía que realizar el pago del medicamento y no lo ha hecho, con lo que incumplieron una orden judicial, con lo que estaríamos en otro nivel de incumplimiento. Había una medida cautelar y tenían la obligación de cumplirla con la compra de la medicación y no la han realizado, tampoco han contestado. Han desacatado por completo una orden de la Justicia federal”, confirmó a EL LIBERAL Alejandra Romaní, la mamá de Samuel.

Alejandra recordó que el Juzgado Federal falló a favor de Samuel solicitando “cumplimiento y entrega inmediata de la medicación; ordenó a la obra social y a la superintendencia que se hagan cargo, el plazo ya se cumplió. Y nadie depósito ni realizó la compra”.

“A Samuel lo están dejando totalmente desprotegido, la medicación sí o sí tienen que administrarla la semana que viene, porque está aprobada para esta edad”, enfatizó.l