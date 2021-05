Las mascotas pueden ayudar a las personas a sobrellevar las situaciones del aislamiento

22/05/2021 - 00:10 Santiago

La pandemia por coronavirus que trajo aparejado un prolongado aislamiento preventivo, que se vuelve a dar luego de más de un año, ha planteado una serie de situaciones colaterales, que afectaron en muchos casos la salud mental y física de muchas personas.

Los especialistas de diferentes ramas han buscado la manera de sobrellevar estos síntomas no deseados, y desde el punto de vista psicológico, comprobaron que la presencia de una mascota en la casa, ayuda a olvidarse por momentos de lo que pasa por el interior de uno mismo y ocuparse de otro ser al que se quiere y se busca proteger.

El antropólogo biológico y psicólogo de la Universidad de Arizona (EE.UU.), Evan MacLean, afirma que las mascotas pueden brindar un apoyo emocional durante la pandemia, y explica que su compañía puede aliviar los impactos negativos en la salud mental de las personas a medida que limitan las interacciones sociales para ayudar a “aplanar la curva” y frenar la propagación del coronavirus.

Efectos

La psicóloga santiagueña, licenciada Emily Azar, analiza por su parte que “tener una mascota en estos momentos de aislamiento, puede ser beneficioso o no, según el propósito con el que la tengamos, y el nivel de relación y manejo en cuanto a su domesticación”.

“Puede ser beneficioso desde lo psicológico, tanto desde la compañía como en el lugar de interacción con algo o alguien que no sea uno mismo. Muchas personas confieren a las mascotas ciertos rasgos humanos, las visten, les dan con los gustos, las atienden, y durante el aislamiento, estar más tiempo en casa implica que uno está mayor tiempo vinculado con lo que tiene ahí, incluyendo a la mascota, y tiende a atender esas necesidades”, puntualizó.

Necesidad de apego

Mencionó que producto del aislamiento, “una de las cosas que está apareciendo como sintomatología, sobre todo en los niños, es la necesidad de apego y de protección, lo que se refuerza mucho más a partir de lo inmanejable que tiene la pandemia”.

“Es decir, todos los seres humanos que si bien estamos más irritables, cansados, agobiados, cuando se presenta la necesidad de apego a ciertas cuestiones que no quisiera perder, o la necesidad de seguridad y protección, la mascota es la que puede asumir ese rol. Tener una mascota implica que se puede tener a alguien y cuidar de ese alguien, poder sentir que a pesar de lo inmanejable y angustiosa que sea la situación a nivel mundial, hay algo en concreto que yo puedo sobrellevar, que me hace reír y me divierte”, amplió.

Advirtió no obstante que, “distinto sería el caso si uno recién incorpora una mascota, si no la tiene domesticada, y si eso lo agota mucho más, o sea que debo comenzar a entrenar la vida de la mascota, y eso es muy importante. Otra cosa que ayuda mucho es el tacto, es decir el contacto, la caricia con el animal es algo que suele ser relajante para algunas personas’.

‘Si debemos pensar por qué es beneficioso en el aislamiento, debemos tener en cuenta, primero, si está manejada la situación de la interacción, y segundo, la cuestión de descarga, y de poder manejarlo”, concluyó.

Beneficios de la relación entre humano y animal

Muchos estudios científicos avalan los beneficios terapéuticos de la interacción humano-animal, como la reducción del estrés y la soledad y la mejora de la salud mental y física en general. Las investigaciones muestran que las mascotas también son parte de la solución al aislamiento social y la soledad, una epidemia de salud pública cada vez mayor incluso antes de la pandemia de coronavirus.

En referencia a ello, expertos indican que “hay una buena cantidad de estudios que sugieren que los perros pueden tener un efecto amortiguador del estrés en las personas que atraviesan tiempos difíciles. Vemos esto no solo en términos de la sensación percibida de bienestar de las personas, sino también en términos de medidas fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el cortisol, una hormona involucrada en las respuestas al estrés.