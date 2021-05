“Fue muy duro, he llorado mucho, pero siempre quise vivir y ahora estoy aquí”

22/05/2021 - 20:46 Santiago

Estoy aquí, en mi casa, para contar lo que he vivido con mi problema de salud. Soy una persona oncológica. He tenido la enfermedad de Paget, que es poco común y se da en la mama. Me han hecho una cirugía y una mastectomía. Después, he seguido con la quimioterapia. He tenido dos años de quimioterapia por vena.

Para mí fue muy duro recibir la noticia, era algo que yo no quería escuchar. Pero en todo momento me han ayudado mis hijos, mi familia, mis amigos. Han estado conmigo, siempre acompañándome con mucha buena onda. Yo también he puesto mucho de mí. Para mí ha sido duro, muy duro, he llorado mucho. Primero pensé que podía continuar con esto sin necesidad de ayuda psicológica, pero ha sido muy difícil. Durante todo el día andaba bien. Después, a la siesta o a la noche, cuando me acostaba, lloraba mucho. Me encontró así un día mi hija y me dijo que no podía seguir así y que consideraba que necesitaba una psicóloga. Ella me consiguió una profesional que venía y me hacía terapia en casa. Eso me ha ayudado muchísimo. Y otra cosa que me ayudó muchísimo fue volver a aferrarme a Dios, y poner muchas ganas de vivir. He vuelto a la Iglesia después de todo esto porque me había apartado un poco y pienso que fue por la rutina, por el trabajo, la vida que llevaba. Es como que lo había dejado a Dios a un lado. Volver a Él ha sido, para mí, lo principal.

La palabra cáncer es muy dura, duele mucho. Pero hay que saber que hoy en día de cáncer nadie muere. Yo creo que hay que poner todo de uno, tener las pilas bien arriba. Es cuestión de llevarla y también ponerle un poco de onda porque yo, por ejemplo, cuando me iba a hacer la quimioterapia elegía un día lunes o martes, porque después de cada quimio me descomponía mucho. Entonces, como siempre quería salir los fines de semana a la casa de mi hermana, a tomar un café con las amigas o que mis amigas vinieran a casa, entonces, yo elegía los lunes o martes para la quimio, así tenía tiempo para recuperarme porque quería estar bien, sentirme bien y compartir con ellas. Eso han sido las ganas que he puesto siempre.

Han sido etapas muy duras porque una cosa es cuando te avisan, otra cuando viene la cirugía. Me han operado en Córdoba. Realicé varias interconsultas y opté para que me sacaran la mama porque yo tenía ganas de vivir, porque sabía que si lo dejaba luego se dispara y después no hay remedio. Me fui a Córdoba, me hice operar y cuando volví de allá, como yo digo, es una palabra muy dura, volví mutilada. He tenido que aprender a convivir con eso y a quererme tal cual soy. Pero aquí me tienen. Llevo una vida normal. Tengo mis amigas, hacemos reuniones, nos divertimos mucho, es un grupo de gente buena y positiva y siempre de mi edad también, que compartimos muchas cosas lindas y otras no tantas ya que, por la edad, muchas están enfermas, otras han partido, gente muy grande, pero estamos bien. Yo estoy bien. En este momento, yo puedo decir que estoy jubilada. He trabajado muchísimos años. Y puedo decir que hoy estoy disfrutando de la vida. Mi vida es normal. A mí me levanta mucho la música. Me gusta bailar, me gusta divertirme, soy de hablar macanas, hablo mucha tontera y me río de mí misma. Una una vez cada tres meses iba a control, después cada seis meses y ahora me estoy haciendo el control cada año.

Yo siento que, a pesar de mis años y de tener mis hijos grandes, los hijos siempre nos necesitan. Entonces, siempre he puesto mucho de mi voluntad de para salir adelante. Hubo épocas en que estaba tirada, pero me sentaba a almorzar con mis hijos, me arreglaba para salir o aunque no saliera yo me quería ver bien.

Aquellas personas que están pasando, están iniciando un problema oncológico, no tienen que tener miedo a la muerte. De cáncer ya nadie muere. Yo creo que hay que lucharla, hay que ponerle mucha pila, muchas ganas de vivir y todo va a salir bien. Hay que ponerse en manos de Dios. Después, lo demás es mucha voluntad, muchas ganas. Ser positivo en todo. Eso te ayuda mucho. A mí me ha pasado eso.

No he sido nunca de entregarme o de deprimirme. No he tenido tiempo de deprimirme porque siempre mi gente ha estado conmigo. Siempre venía un sobrino, siempre me buscaban para sacarme un rato, mi hermano para salir a dar una vuelta por ahí y conocer los barrios que yo no conocía porque para mí era todo nuevo.

Le he puesto muchas ganas y sigo para adelante. Me siento joven todavía y tengo muchas ganas. Ahora estoy disfrutando mi vida. Siempre positivo, siempre para adelante. Eso es lo mejor. Si me piden que agradezca a alguien, primero quiero agradecer a Dios que sigo aquí, a mis hijos que siempre han estado conmigo, a mis médicos.

¿Cómo se manifestó la enfermedad?

Por ejemplo, cuando hacía gimnasia y transpiraba sentía que mi mama me ardía. No le llevaba el apunte. Venía, me bañaba y pasaba. Ese ardor, ese dolor ha sido mi primera llamada de atención. Después me observo, me pongo los anteojos, miro y me doy cuenta que a mi pezón lo tenía seco, como agrietado, como cuando una es mamá primeriza y se te lastima la mama por amamantar a tu hijo. Lo sentía así, para mí.

Después, la segunda observación que he tenido es cuando me he parado frente al espejo, he levantado mis dos brazos, primero un brazo y me tocaba la mama y me controlaba. Pero, resulta que en una de las mamas estaba bien y la otra mama al levantar el brazo, el pezón se hundía, se contraía, desaparecía de la mama. Bajaba el brazo y el pezón salía y levantaba de nuevo el brazo y el pezón se volvía a hundir. Eso me ha llamado mucho la atención. Fui a un médico. Me dijo que podía ser la ropa interior que tiene mucha lycra, mucho nailon… Yo les dije que pensaba que aquí estaba pasando algo, que no mejora, y que creía que algo malo había. Entonces fue cuando me derivó a otro médico, me hicieron la biopsia y me detectaron la enfermedad de Paget. Eso es todo.