Cocinar en casa: no abusar de recetas de internet y de “inventos” poco nutritivos

24/05/2021 - 01:07 Santiago

Un nuevo tiempo de confinamiento estricto comenzó el sábado 22 en todo el territorio nacional, y las rutinas se vieron alteradas de nuevo en todas las familias. Los adultos buscan la forma de entretener a los niños, y además economizar por donde sea, y es en ese punto en donde la cocina comenzó a jugar un rol más que importante en el aislamiento.

Preparar panes, galletas, alfajores y los más variados platos salados puede resultar un gran atractivo para niños y grandes durante todos estos días de encierro. Sin embargo, los especialistas remarcan la importancia de no abusar de los preparados caseros, de las cantidades de comidas y de “los inventos” sin medir los ingredientes.

En ese tiempo, al igual que en el inicio de la pandemia (en marzo del 2020), las redes sociales se volvieron a llenar, de imágenes con recetas de platos súper llamativos visualmente y que seguro ya muchos intentaron hacer.

“Si se toma alguna receta de comida que se informa o se publica en las redes, debe hacerse con la selección de las fuentes que la difunden. No llevarse de los que experimentan y envían recetas o propongan situaciones alimentarias que no tienen evidencia científica de que lo que proponen es veraz. Esas cosas no se deben imitar. En este momento hay un montón de información y por eso lo más recomendable es tomar ejemplo de alguna alimentación sugerida desde una organización específica, ya sea de nutricionista, médicos, o la Organización Mundial de la Salud, y no de cualquiera que publique algo que le dio un resultado particular o personas, porque se puede llegar a desinformar o a tener algún problema en la salud”, explicó la Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición.

Al tiempo que advirtió que “está circulando mucho información que no tiene evidencia científica que lo sustente”, lo cual representa un gran riesgo para la salud.

“No se trata de ponerse a seguir todas las recomendaciones y las recetas de las redes, porque no es veraz el cien por ciento; solamente se pueden tomar aquellas que sean de profesionales, y no de particulares”, sostuvo.

Riesgo

Vale indicar que además de que los preparados pueden no ser nutritivos, su consumo, seguramente desembocará en el aumento de peso, sobre todo si la ingesta de estos alimentos es desmedida.

La situación de encierro genera ansiedad en muchas ocasiones. Pero los especialistas sugieren que esta sensación sea regulada con la realización de actividad física, por ejemplo, que ayudará a reducir el estrés y mejorará incluso el estado de ánimo a pesar del confinamiento.

La alimentación ayuda a mantener las defensas altas

La buena alimentación en esta época de Covid, ayuda a mantener las defensas altas, pero no curará la enfermedad.

“La alimentación en ningún caso evitará o curará la enfermedad; simplemente se hace recomendaciones generales en torno a lo que puede mejorar el sistema inmunológico, con lo cual se podrá enfrentar de mejor manera la enfermedad. En este caso, al ser un virus de una cepa muy nueva, no se lo conoce cómo actúa, entonces la Academia Española de Nutrición y Dietética ha hecho un consenso y publicó recomendaciones en cuanto a lo que es la alimentación saludable, e incorpora como primera medida, mantener una buena hidratación, que deben ser principalmente bajo la forma de agua potable, pudiéndose también con limonadas o jugos de fruta, de modo de garantizar dicha hidratación durante el día”, recomendó la Lic. Raquel Carranza.