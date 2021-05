“La hipertensión arterial en adolescentes y jóvenes se debe a los cambios del estilo de vida”

27/05/2021 - 00:28 Santiago

La pandemia está haciendo estragos en la salud de toda la comunidad. El coronavirus, además de generar complicaciones de toda índole en el organismo, también deja al descubierto otras enfermedades, que incluso los propios portadores desconocían sufrirla hasta el momento.

La hipertensión arterial es una de ellas, y es una de las más preocupantes para la comunidad médica, ya que además, los nuevos cuadros descubiertos tienen como principales protagonistas a adolescentes y personas jóvenes.

“Estamos viendo más gente joven con hipertensión arterial y es preocupante el incremento de casos. Toda esta situación de estrés, preocupación y confinamiento a causa de la pandemia, influye considerablemente sobre los valores de la presión arterial. Y ahora, en esta época sumamos el tema del frío”, confirmó el Dr. Luis Orellana, referente del Área de Prevención de Enfermedades Crónicas del Ministerio de Salud.

Causantes

El sedentarismo y la mala alimentación son dos de los factores más influyentes en los cuadros de hipertensión arterial a temprana edad.

En ese contexto, Orellana sostiene que “la hipertensión arterial en gente joven y adolescentes se debe a los cambios del estilo de vida. Los chicos están más sedentarios, pasan más tiempo en la computadora o acostados con el celular. Además consumen muchos alimentos ultraprocesados. Estos alimentos combinan agregados de sal, grasas y azúcar, que son sustancias adictivas para los más jóvenes. Esto repercute sobre las cifras de casos de hipertensión arterial, sumado al sobrepeso y obesidad que hay en los chicos. Estos serían los principales desencadenantes”.

Grave

Por ello, finalmente, el especialista remarcó que “para la hipertensión crónica los alimentos ultraprocesados, sobre todo la cantidad de sal que los chicos ingieren, mediante la comida chatarra, determinan también valores de presión muy altos”.

Cómo controlar la presión en forma correcta

Los médicos aconsejan tomarse la presión periódicamente, para controlar que la misma se mantenga en los valores correctos.

Para ellos, recomiendan la toma correcta de la presión arterial.

Paso a paso:

Primero hay que colocar el brazalete a la altura del corazón y dos centímetros por encima del pliegue del codo.

El paciente debe permanecer quieto y no hablar durante la medición; sentarse cómodamente y con la espalda apoyada en el respaldo; tener el brazo inmóvil apoyado sobre la mesa, no olvidar que esté descubierto sin que la ropa lo presione; apoyar ambos pies en el suelo y no cruzar las piernas; y recordar realizar una segunda medición pasados los 30 segundos de la primera y promediar sus valores.

En centros de vacunación contra el Covid-19 se implementa la campaña “Conocé y controlá tu presión arterial”

El Ministerio de Salud de la Provincia realiza controles preventivos para detectar hipertensión arterial en los operativos de vacunación a personas con factores de riesgo de 18 a 59 años que se desarrollan en la provincia.

En el marco de la campaña “Conoce y controla tu presión arterial” que se implementa junto a la Sociedad Argentina de Hipertensión, los equipos de salud realizan controles de presión, peso y talla, en los centros de vacunación contra Covid-19 de la ciudad de La Banda y ciudad Capital.

Tanto en la jornada de ayer como también hoy se vacuna a las personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo en el Club Ciclista Olímpico y en el Centro Recreativo de La Banda.

En esta oportunidad, la coordinadora de la UPA Nº 7 del Barrio Los Lagos, Paola Alcalde, comentó que “las personas con condiciones de riesgo son aquellas que tienen enfermedades preexistentes y que necesitan ser vacunadas. Como es el caso de obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión, entre otras”.

Operativo

Asimismo, Paola Alcalde, que se encuentra vacunando junto al equipo de salud en el Club Ciclista Olímpico, agregó: “el operativo no sólo consiste en que las personas reciban su primera dosis, sino también se realiza un control exhaustivo del peso, talla y presión arterial, con los médicos que nos acompañan y el equipo de Formación Salud y #Proyecto Proteger”. De igual forma, la coordinadora de la UPA Nº7 se refirió a los controles de índice de masa corporal que se realizan en las Upas de Capital y Banda: “La nueva estrategia consiste en controlar a los pacientes y si poseen obesidad superior a grado 2, registrarlos para la vacunación contra Covid-19. Queremos dar tranquilidad a la población, estamos trabajando para que la vacuna esté al alcance de todos”.

Y también informó que “aquellas personas que hayan perdido su turno anterior de vacunación pueden acercarse al club y van a poder recibir su primera dosis de pacientes de 18 a 59 años”. l