Padre Jorge Ramírez: “Dios no es un padre lejano, al contrario, quiere estar cerca nuestro”

30/05/2021 - 09:27 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexón sobre el Evangelio de hoy, San Mateo 28, del 16 al 20 que habla acerca de la festividad de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

"Es un solo Dios en nuestro corazón, a pesar de que somos movidos por el Espíritu Santo, que nos lleva a descubrir un nuevo horizonte. Y un Dios que no es lejano, que es Padre, pero que nos lleva a conocerlo a través de Jesús", dijo el sacerdote que todos los días celebra la misa a través de las redes sociales.

"Cuando conocemos a Jesús, él nos dice: 'El que me ve a mi es el padre', por eso acercate a Jesús y pedile que el Espíritu Santo te lleve a descubrir las verdades de las lecturas, de la palabra de Dios", añadió Ramírez.

"Dios no es un padre lejano. Está cerquita. Es padre y perdona, sostiene, sana. No es un Dios encapsulado que no quiere quedar encerrado sino darse a conocer", continuó en su reflexión.

Y cerró pidiendo no dejar de demostrar nunca el amor que se siente por los demás: "Hablar de amor es fácil, pero hay que demostrarlo con acciones".