Es importante mantener las defensas altas en nuestros niños durante la pandemia

31/05/2021 - 00:52 Santiago

La pandemia y las bajas temperaturas de la época se convierten en un alto riesgo para la salud de la población, las cuales obligan a niños y grandes a estar fuertes para hacerle frente a cualquier enfermedad respiratoria, sobre todo al coronavirus.

En este contexto son importantes las medidas de prevención y reforzar las defensas inmunológicas del organismo, sin duda las medidas más efectivas para mantener la salud y la calidad de vida.

“La organización mundial de la salud y Unicef coinciden en la importancia de garantizar a nuestros niños una buena hidratación y alimentación, la cual debe ser variada, equilibrada, que asegure los requerimientos mínimos para cubrir sus necesidades básicas. El contar con los servicios básicos esenciales como agua potable, cloacas, y el manejo de los desechos también contribuyen a conservar la salud”, explicó el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra sobre cómo lograr el óptimo estado en la comunidad infantil, preferentemente.

Además consideró de suma importancia el estado mental de los niños.

‘La salud mental se refuerza con el estudio, el esparcimiento y un descanso adecuado.

Desde el punto de vista médico, en el caso de detectarse carencias específicas, como ser hierro, calcio, vitaminas y/o alguna proteína esencial, y cuando se compruebe que dichas falencias no podrán ser cubiertas por la alimentación, se optará por la administración de suplementos medicamentosos. Estos suplementos deben ser administrados bajo estricto control médico, durante un intervalo determinado”, detalló.

Se debe evitar la automedicación, la cual puede causar serios daños en la salud. Tampoco se debe compartir con otros niños de la casa los suplementos vitamínicos, ya que los requerimientos de cada pequeño son diferentes.

“En los menores de un año, la lactancia materna se convierte en el alimento fundamental, sobre todo en los seis primeros meses, aportando nutrientes e inmunidad imprescindibles hasta recibir sus propias vacunas y comenzar con los extralácteos (papillas de frutas, verduras y carnes). Los cereales, las legumbres, el huevo y el pescado son alimentos esenciales en cuanto al aporte de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales” remarcó Muratore.

Una buena alimentación previene enfermedades

Para la Lic. Raquel Carranza, especialista en nutrición, ‘la alimentación es muy importante para una buena salud, y en especial para los niños. Las investigaciones nos han demostrado que ofrecerles una alimentación cuidada, balanceada, armónica, nutritiva y bromatológicamente segura, no sólo nos ayuda a ofrecerles todos los nutrientes que necesitan para crecer sanos, sino también a fortalecer el sistema inmune de los niños. Son muchas y variadas las enfermedades con las que los niños se pueden contagiar, entre las que se encuentran la gripe, resfriado y hoy el Covid-19. Para ayudarlos a enfrentar mejor estos contagios, es importante que las defensas estén trabajando a pleno rendimiento”.l

Cómo debe ser la alimentación diaria de los niños para fortalecer su sistema inmunológico, según los especialistas

Para un buen sistema de salud infantil, la alimentación es uno de los pilares fundamentales.

‘En la alimentación infantil lo esencial es que entren todos los grupos alimenticios, como verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, carnes rojas y blancas, pescados y lácteos. Todos estos alimentos son muy importantes para fortalecer el sistema inmune de los niños.

Además se debe asegurar que estén bien hidratados, recordando que la cantidad de agua que consumen debe establecerse según la actividad que realicen, su peso y su edad (entre un litro o litro y medio de agua)’, explicó la Lic. Raquel Carranza.

Y continuó: ‘En el caso de los bebés es aconsejable mantener la lactancia materna, ya que esta otorga inmunidad al lactante y protege frente a las infecciones respiratorias, diarreicas entre otras. Además, la lactancia materna exclusiva también protege contra la obesidad y otras enfermedades no transmisibles a lo largo de la vida’.

En pre-escolares y escolares

Según las recomendaciones de la profesional:

* Elige una variedad de alimentos saludables, en correlación con la guía de alimentación para la población argentina. ‘No solo ofrezcas un mismo alimento, ofrécele a tu niño una variedad de verduras, frutas, granos integrales, panificados integrales y proteínas magras’, pidió la nutricionista.

* Las frutas y verduras en todos los casos que se pueda incluirlas en sus estados crudos, variando sus colores y sus formas de presentación- propiciando su consumo en cada una de las comidas principales.

* Más cantidad, no siempre significa que es mejor. Por ejemplo: si 1 huevo por día es bueno, eso no significa que el niño deba comer 10 de ellos. La megadosis de alimentos no es mejor. Una vez que el cuerpo recibe su requerimiento el resto no se absorbe. Por ello es importante el cumplimiento de las porciones diarias de cada grupo de alimentos.

* Opta por los alimentos enteros. Claro, un jugo de naranja tiene vitamina C, pero sería mejor si se le da una naranja entera, ya que tiene vitamina C y mucho más. Se obtienen muchos más nutrientes de los alimentos integrales que los que se obtendrían de un jugo o suplemento. Hay que evitar favorecer por encima al dulce. La cantidad de azúcar que los niños consumen cada día es superior a la recomendada, y esto podría tener efectos negativos en su salud. Podría propiciar el desarrollo de obesidad infantil así también se desaconseja dejar que los niños tengan dulces para consolarse o como premios

* Elige proteínas de alto valor biológico y preferentemente magro tales como lácteos descremados, carnes de todos los tipos en cocción saludable, huevos, entre otros.

* Recuerda de ofrecerles como mínimos 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena como también organizar sus horarios. l