El 0702 salió en primer lugar en dos sorteos de este viernes

05/06/2021 - 02:37 Santiago

Este viernes, los cabuleros de los números se llevaron una sorpresa al encontrarse con dos sorteos contiguos, el de la Tardecita y de la Nocturna, con el mismo primer premio a las cuatro cifras: 0702.

Si bien es relativamente frecuente que los números se repitan en cuatro sorteos diarios a lo largo de semanas, meses y años, por una cuestión lógica de que algún número tiene que salir, para los amantes del azar pocas cosas son casuales. Entonces, los populares libros de los sueños prometen descifrar los profundos significados que encierran ciertos números, que a pesar de no ser infalibles, no pierden vigencia entre los seguidores de este entretenimiento. Y con el correr de los años, ya no hay una sola lista, sino varias, que asignan a los números de dos, tres y hasta cuatro cifras significados vinculados con animales, flores, nombres, apellidos, distintos elementos y hasta cábalas de las figuras romanas.

Volviendo al 0702, los que acertaron en uno de esos sorteos, sin dudas, estarán lamentando no haber repetido su apuesta en el otro. Por otra parte, si alguien le tenía fe precisamente a ese número de cuatro/tres cifras (hay quienes no consideran al primer cero), lo apostó y resultó beneficiado, ¿habrá tenido la convicción suficiente para volver a tentar la suerte en el siguiente sorteo? Si lo hizo, está disfrutando un acierto más que importante: una apuesta a la primera ubicación del extracto, de un número de 1 cifra, cobra un premio igual a 7 veces el monto apostado, un número de dos cifras 70 veces, uno de 3 cifras 600 veces en la Matutina y Vespertina y 500 veces en la Nocturna y un número de 4 cifras 3.000.

En la compleja tarea de descifrar significados, el 0702/702 es una pieza realmente enigmática, porque está compuesto por otros dos números de fuerte magnetismo: el 02, el niño; y el 07, el revólver. Pero que difícilmente se combinen de manera consciente, salvo por alguna pesadilla, más que sueño premonitorio. El único listado que lo contiene parece ser el de los nombres y apellidos, que adjudica su vínculo a un nombre de otros tiempos, pero que puede comenzar a renovarse en cualquier momento: Roger. Como se ve, difícil de explicar.

Sin embargo el 0702 está ahí. Salió. Y lo hizo dos veces. ¡Y en primer lugar!

Lo que sí es innegable, es que el azar es así. Y el que no arriesga, no gana.l