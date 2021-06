Dolor por la muerte de dos hermanos con Covid con horas de diferencia

07/06/2021 - 11:39 Santiago

Dos hermanos que fallecieron este fin de semana, con apenas 8 horas de diferencia y víctimas del coronavirus, dejaron a toda una familia sumida en la congoja y el dolor.

Rolando y Daniel Lezana tenían 43 y 40 años, respectivamente. Trabajaban juntos en una carpintería que les había legado su padre. El primero confirmó el contagio hace casi un mes. Su hermano menor, a los pocos días. Ambos integraban una familia reconocida en el sur de la ciudad y eran sobrinos del comisionado municipal de El Zanjón, Enrique Brescia.

En la víspera, las redes sociales se inundaron de acongojados saludos a la familia. Oscar Lezana, primo de los fallecidos, escribió en su cuenta de Facebook: “Es tan difícil entender, primos. Maldito Covid. Dios los reciba en su santa gloria, primos, y les dé descanso eterno y desde allí le den fortaleza y consuelo a su madre y a toda la familia”.

Otro de sus primos, Nicolás Lezana, despidió a Daniel, el segundo de los hermanos en morir: “Mi Dios, cuánto dolor para la familia. Primero Rolando, ahora vos, primo. Daniel, estás volando junto a tu hermano. Lamentablemente Daniel, hermano de Rolando, también acaba de partir. Señor, te pido fortaleza para mis tíos y primos, en especial para mi tía Raquel”.

Rolando Lezana (43), se había enfermado hace casi un mes. Sus parientes presumen que se enfermó trabajando en la carpintería que compartía con sus otros 3 hermanos, entre ellos Daniel, el segundo fallecido en la familia. Según sus familiares, excepto Daniel (40), todos trabajaban medio tiempo en el taller porque tenían otros empleos. “Daniel era el único que trabajaba mañana y tarde, era su único trabajo”, señaló un pariente.

Hace casi un mes, Rolando se hizo un hisopado. Le dio positivo y lo internaron en un sanatorio privado. A los pocos días, Daniel comenzó con síntomas. Tenía antecedentes de problemas cardíacos. Hace dos semanas tuvo que ser internado.

“En la segunda semana de internación, el lunes la llamaron a mi sobrina desde el hospital con una videollamada antes de intubarlo porque no estaba bien, hasta que ha ocurrido esto que nosotros no podemos creer aún. Es insólito. Que uno de los chicos haya muerto a las 10 de la noche y el otro a las 6 de la mañana es algo que todavía no terminamos de creer”, dijo un familiar.