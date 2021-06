López Bustos: “La vacuna contra el coronavirus no puede causar ninguna reacción alérgica”

09/06/2021 - 01:54 Santiago

El especialista aclaró que quienes reciben la vacuna contra el coronavirus no están exentos de contraer la enfermedad, aunque sí de sufrir graves complicaciones en el proceso.

En ese contexto remarcó la necesidad de recibir la vacunación y aseguró que no provoca reacciones adversas.

“La vacuna no puede causar ninguna reacción alérgica. Absolutamente ninguna. Sólo podría originar en quien la reciba, alguna línea de fiebre o malestar corporal en las primera horas de haberla recibido, pero nada más que eso”, indicó en diálogo con EL LIBERAL , el Dr. Ramiro López Bustos.

Finalmente lamentó la situación por la que atraviesa el mundo y confesó ver mucho miedo en la comunidad.

“Hay mucho temor. Se ve bastante preocupación, incertidumbre de no saber cuándo puede terminar todo esto. Pero para calmar eso, lo importante es cumplir con todas las medidas. Es fundamental el uso del barbijo, el distanciamiento social y la vacuna. Es necesario que todo el mundo se vacune, y así de alguna manera de disminuir el riesgo del Covid-19. La vacuna no asegura que no vayamos a tener coronavirus, pero por lo menos disminuirá las complicaciones”, sentenció el especialista.