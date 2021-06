Preocupante: el 20% de los adultos presenta hígado graso y ya afecta a niños y jóvenes

11/06/2021 - 22:19 Santiago

La conmemoración del "Día Internacional de la Esteatohepatitis No Alcohólica (Ehna)" más conocida como enfermedad del "Hígado Graso", se realiza cada 12 de junio, desde el año 2018. El objetivo es enfatizar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad por parte los profesionales de la salud, favorecer la investigación sobre Ehna y concientizar a la población en general sobre la importancia de realizarse controles médicos periódicos para detectar esta "enfermedad silenciosa" que rara vez manifiesta síntomas como sensación de cansancio o pesadez en el cuadrante superior derecho del abdomen. Es por esto que la mayoría de las personas con hígado graso pueden no saberlo y por ende no tratarlo a tiempo.

Hoy, en el marco de la pandemia, es imperiosamente necesario mantener un hábito alimentario saludable a fin de evitar diagnósticos en un futuro no muy lejano.

La Dra. Gisela Gualano, médica hepatología; la Lic. María Celeste Mazzucco Ortiz, nutricionista; y el Dr. Gonzalo Quinteros, médico gastroenterólogo, contaron a EL LIBERAL que "en nuestro país el 20% de los adultos presenta esta enfermedad y el 80% de las personas con obesidad tiene distintos grados de Ehna. En los pacientes con diabetes mellitus también se observa una elevada prevalencia (entre 45% - 75%) y varios estudios han demostrado que estos pacientes tienen entre 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas más graves como cirrosis, falla hepática y hepatocarcinoma".

En ese contexto, la Lic. Mazzucco hizo especial referencia a los hábitos alimentarios en el marco de la pandemia, que pueden agravar el panorama.

"Los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y el estrés afectan nuestro sistema inmune. Para prevenir enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, hígado graso, e infecciones agudas como Covid-19 es fundamental una alimentación saludable rica en proteínas, omega 3, zinc, vitamina D y otras vitaminas antioxidantes como la Vit. C y la Vit. E, tomar más de 2 litros de agua por día. Además es fundamental el control del estrés con ejercicio físico regular y psicoterapia, dormir 7 horas por día, tomar 15 minutos de sol por día para activar la Vitamina D, tomar vitaminas indicadas por el nutricionista según cada caso y hacerse análisis de sangre para ver los niveles en sangre 2 o 3 veces por año", remarcó.

Enfermedad

El Hígado Graso o esteatosis hepática es la manifestación hepática del síndrome metabólico, en donde hay un depósito anormal de materia grasa (triglicéridos) en las células del hígado que genera alteraciones en el normal funcionamiento de estas células. En algunos individuos con ciertas predisposiciones genéticas o de cambios en su microbiota intestinal, el cuadro empeora ocasionando una inflamación del hígado (esteatohepatitis).

Con los años si no se corrigen los factores metabólicos descriptos a continuación, la enfermedad puede progresar hacia una fibrosis, cirrosis hepática o cáncer de hígado, coincidieron los profesionales.

Una enfermedad que llega a niños y jóvenes

El hígado graso afecta a un creciente número de adultos, pero también a una alarmante proporción de niños y adolescentes con obesidad, este es el motivo principal por el cual toda la familia debe aprender a comer sano y variado, no solo para tratar estas enfermedades asociadas a la obesidad sino también para prevenirlas, aumentando la calidad y esperanza de vida.

Los principales factores que predisponen a esta enfermedad son: el sobrepeso u obesidad, sobre todo si presenta una circunferencia de cintura aumentada (grasa localizada en el abdomen). Como se sabe, esta enfermedad está asocia a malos hábitos alimentarios y sedentarismo; diabetes tipo 2 o Insulino Resistencia; dislipidemias; hipertensión arterial; entre otros.

Cómo se diagnostica la patología y cómo deben ser

los tratamientos a seguir para controlar el cuadro

Cómo se diagnostica la patología y cómo deben serlos tratamientos a seguir para controlar el cuadro

El diagnóstico de esta enfermedad es por exclusión, es decir se deben investigar en una primera etapa todas las otras causas que también pueden afectar al hígado y se manifiestan en los estudios de similar forma, como el consumo significativo de alcohol, el uso prolongado de algunos medicamentos y los desórdenes hereditarios. También se deberán descartar aquellas causas que afectan al hígado en forma crónica como Hepatitis B y C, y las enfermedades autoinmunes. En este contexto, los Dres. Gualano y Quinteros indicaron que, primero se solicita análisis de sangre y azúcar en sangre (glucemia). Luego una ecografía abdominal, que es un estudio sencillo y sumamente importante, que permite evaluar fácilmente el hígado.

Sirve para comparar en el tiempo la evolución de la enfermedad, descartar cirrosis y lesiones hepáticas (quistes, nódulos benignos o malignos). En general debería realizarse 1 o 2 veces al año.

"Hoy disponemos de herramientas sencillas llamadas "scores", que son fórmulas en donde se obtiene un cálculo a través de los datos clínicos y bioquímicos del paciente para diferenciar principalmente aquellos en donde la enfermedad sería más leve de los que tendrán una evolución más avanzada", consideraron.