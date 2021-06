VIDEO | “Estamos continuos en casos, alrededor de 500 y 600 por día, llegamos a picos de 800 casos”

13/06/2021 - 06:32 Santiago

A compañado por Pablo Yute, coordinador técnico del Laboratorio denominado Centro Especializado de Análisis Moleculares y Metabólicos, que funciona en el Cepsi “Eva Perón”, EL LIBERAL recorrió el lugar donde se procesan las muestras Covid-19 de toda la provincia. Por las manos de Yute pasan cada una de las muestras que se practican para confirmar o descartar casos de coronavirus, y es, por ello, uno de los que más en contacto está con el virus.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Yute, además de explicar el funcionamiento puntual del lugar, destacó “la preocupación diaria que tienen por el aumento de los casos de contagio”, aunque puntualizó que desde el Ministerio de Salud de la provincia se destinan “todo los recursos, humanos o materiales, para hacer frente a la situación”.

¿Cuáles son las sensaciones del equipo ante el crecimiento de casos de contagios y de fallecimientos?

Es una preocupación diaria porque el equipo de salud hace empatía con sus familiares, amigos, es un impacto muy grande porque todos hemos tenido una persona o un conocido que ha pasado Covid-19 o la está pasando ahora. Ninguno de nosotros está exento porque todo nos puede pasar en el contexto de la transmisión comunitaria sostenida que estamos teniendo. El número de casos depende de los cuidados que pueda llegar a tener cada uno de nosotros. La presencialidad cuidada hoy está siendo una palabra que debemos tenerla mucho más en nosotros. Hoy es mucho más complejo estar en la calle, estar en contacto con ciertos lugares donde los cuidados no son los habituales. El equipo de salud hoy piensa me cuido yo y tengo que cuidar a mi familia. Regreso a mi casa cansado y con muchas emociones encontradas por el hecho de que sigue habiendo muchos casos. Desde que hemos empezado la denominada segunda ola, que aproximadamente ha iniciado a mediados de abril, vamos con un crecimiento sostenido. Hoy ya estamos en una meseta de mantenimiento, estamos continuos en casos, alrededor de 500 y 600 por día, llegamos a picos de 800 casos y eso son los números que habitualmente manejamos. El proceso diario son 2000 muestras. Hemos hecho muchas más. Tenemos capacidad para procesar muchas más. En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia no ha escatimado en recursos humanos, en recursos materiales y en equipamiento. El Ministerio de Salud trabaja fuertemente junto con la dirección del servicio en lo que es la adquisición de insumos, ya sea insumos descartables, insumos químicos, equipamiento así como también recursos humanos.

¿Hacer empatía, en un contexto de transmisión comunitaria sostenida, se les hace difícil?

Hablar de Covid es ponernos a pensar hoy en la empatía que como equipo de salud, como personas, como ciudadanos es muy importante. El cuidarnos y el saber cuidar al prójimo y cuidar a los familiares es muy importante, Tenemos recursos, equipamiento y personal y eso es importante, pero lo que más importa es saber cuidarnos como personas y cuidar a los demás. Hacer empatía es difícil. En este contexto de la transmisión comunitaria sostenida es muy difícil hacer empatía. Debemos trabajar en este sentido de soy el otro y tengo que trabajar también por el otro. El equipo de salud trabaja fuertemente en eso. El Centro Especializado de Análisis Moleculares y Metabólicos ha crecido en cuanto a esto en un 100%. Estamos muy próximos a la inauguración del edificio propio del laboratorio en el predio del centro de Salud Mama Antula, en donde vamos a agregar muchos más estudios de especializados como es Endocrinología, Bacteriología Molecular y muchísimas otras especialidades que Santiago del Estero se lo merece. Tenemos profesionales, personal técnico y los recursos e incluso el Ministerio de Salud de la Nación, casi periódicamente, nos está consultando si nos está faltando insumos y con eso nos manejamos. Nosotros brindamos servicio de calidad gracias a los controles de calidad internacional y nacional que participamos. Es decir, nuestros resultados tienen que ser creíbles participando de esas instancias evaluativas porque somos la imagen de un laboratorio nacional a nivel local. l

La población afectada es la de entre 30 y 50 años y ya se da la aparición del coronavirus en niños

¿Se observa una merma, un crecimiento estamos en una meseta en la actualidad?

En la actualidad estamos con una meseta de casos. Se está manteniendo y va a seguir por un tiempo aunque todo pasa por el movimiento de las personas. Las restricciones ayudan muchísimo. La población afectada es la población entre 30 y 50 años. También estamos empezando a ver poblaciones pediátricas; es decir, en niños con coronavirus. Lo que sí podemos ver es que hay casos graves también que están requiriendo la internación y en los casos más complejos la intubación. Lo que está ayudando muchísimo a que esto no se complejice más es el proceso de vacunación. La vacunación ayuda muchísimo. La vacuna no es que evita que nos contagiemos del coronavirus, estamos aprendiendo constantemente con coronavirus. Lo que hace la vacuna es reducir la Morbimortalidad; es decir, las formas de padecer síntomas graves o complejos que requieren intubación o internación. Es lo que hace la vacuna. Estamos aprendiendo todos juntos con coronavirus. Estamos en tiempos complejos, estamos en la época invernal. Eso se va a conocer que los casos van a seguir manteniéndose. Lo que va a hacer la disminución es el cuidado entre nosotros, el uso correcto del tapabocas, la utilización de etanol, el aireamiento de los espacios cerrados y todos los cuidados que el Ministerio de Salud de la Provincia viene haciendo hincapié. Que recurramos a la inmunización, que recurramos es lo mejor. El diagnostico es la herramienta de decirte estás haciendo bien las cosas o las estás haciendo mal. El Laboratorio es el eje central de la información de los casos. Nosotros manejamos la información y lo que el Ministerio publica es el trabajo que hacemos día a día. El tema es cuanto más testeo hacemos es mucho mejor porque hay más población que podemos controlar y medir. El tema pasa de que la persona debe comprender que en caso confirmado, como el contacto estrecho, tiene que seguir esos mismos cuidados porque en eso se basa de que haya más o menos casos, en que podamos evitar la circulación de personas. Si nosotros evitamos eso, perfecto. El sistema de salud, como lo informa la autoridad, está trabajando en una línea roja constantemente porque tener las respuestas, tener todos los insumos implica que la gente debe concientizarse que tiene que ser ellos bien las cosas. Si el sistema de salud se satura, es decir, empezamos con el aumento exponencial de casos, se puede convertir en más complejo.









02:00

Usted, como paciente recuperado de Covid-19 ¿cuáles son los consejos que brindas a aquellos que no acatan esas disposiciones?

Ser paciente recuperado implica que hemos aprendido una lección, que podemos convivir con el Covid-19, podemos recuperarnos de Covid-19, podemos cumplir todos los tratamientos que lo podamos hacer. Si nosotros no acatamos la circulación, el aislamiento de la persona con Covid-19 va a hacer que la denominada curva de contagio no la podamos achatar o aplanar. La ciudadanía debe comprender específicamente de que tenemos saber cuidarse y cuidarnos, lo que denominamos la empatía con el otro. Tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidarse. Si somos pacientes recuperados, si hemos recibido una dosis e muy importante porque eso va a evitar la complejidad del caso como así también va a evitar la saturación del sistema de salud. El sistema de salud está preparado. El tema pasa por la ciudadanía. Tenemos que aprender nosotros a cuidarnos, no salir innecesariamente, cuidar a la familia. l