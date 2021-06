Cómo está equipado el Ceamm para hacerle frente al coronavirus

13/06/2021 - 01:42 Santiago

¿Cómo se trabaja en la Laboratorio referente en la provincia? ¿Cuántas personas? ¿Son profesionales o estudiantes los que desarrollan las tareas?

En el Laboratorio denominado Ceamm (Centro Especializado de Análisis Moleculares y Metabólicos) tenemos un plantel bastante grande. El director del servicio es el doctor Marcelo Ovejero. El coordinador de la parte técnica, Pablo Yute. Como plantel profesional bioquímico tenemos cinco bioquímicos trabajando para todo el servicio, ocho técnicos trabajando en la parte de procesamiento de muestras, técnicas analíticas y tenemos cinco personales administrativos. Cada uno de ellos con tareas bien definidas. Dentro del plantel profesional bioquímico cada uno tiene orientando una especialidad distinta. Tenemos una profesional bioquímica dedicada a la Hemato Oncología Molecular, una bioquímica destinada a todo lo que Endocrinología y dos bioquímicos trabajando específicamente en lo que es Covid-19. Después, dentro del personal técnico especializado, tengo yo a cargo lo que es la Biología Molecular de la especialización de las áreas técnicas. Dentro de todo lo que es el laboratorio hemos constituido, en este año y medio de trabajo, un equipo sólido, un equipo coordinado, cada uno con sus dotes, con sus características muy importantes.

















Diagnóstico y análisis en el Laboratorio de Bioseguridad N° 2

¿Cómo se hace el trabajo?

En la coordinación del trabajo, lo más importante es la comunicación. En primer lugar, lo que es obviamente para diagnóstico de Covid-19, arranca con la recepción de la muestra en el Laboratorio de Bioseguridad N° 2 en donde cada una de las muestras ingresadas se codifica, se le da un número de ingreso tanto a la muestra en su tubo como en la ficha epidemiológica. Luego de eso pasa a la segunda parte de lo que es extracción de ácidos nucleicos. Ese procedimiento, hoy automatizado, ingresa a los sectores diferenciados del Laboratorio para su análisis ya en el Laboratorio N° 2. Allí comienza su proceso que dura, podemos decir, casi dos horas, se ven los resultados y comienza el proceso de análisis de la información. Por ahí, el proceso más largo es el de análisis de la información porque el poner el detectable o no detectable, como habitualmente se informa, requiere el análisis de las curvas de amplificación. Eso lleva bastante tiempo. Casi llevan tres horas de procesos en la que paciente por paciente se ven en cada una de ellas para luego subirse a la plataforma. Eso en cuanto a Covid-19.

¿Y en cuánto a influenza y dengue cómo se trabaja?

Influenza y dengue trabajan de una manera muy particular. Cada uno con su estereotipo, cada uno con su tiempo en donde, desde el diagnóstico serológico, es decir la presencia de anticuerpos, buscarlo al virus, también lleva aproximadamente dos horas. El CEAMM dentro de lo que ha sido las grandes epidemias del dengue, 2009, 2013 y 2014 con brotes esporádicos, ha tenido que seguir su marcha en el habitual.

En cuanto a la pesquisa neonatal tiene un ritmo distinto. Eso se analiza el día a día. Hoy también se analiza el día a día el Covid-19, pero con toda la marcha de todos los laboratorios es un sistema muy ensayado, muy practicado y, por sobre todas las cosas, publicado por el hecho de que tiene que informarse a la población y darse una respuesta.

Todos los laboratorios funcionan. El que tiene su funcionamiento particular es Hemato Oncología Molecular, diagnósticos de leucemias. Recibir un médula ósea es muy complejo manejarla por el hecho de que es un estudio muy centralizado en pacientes muy únicos.

El laboratorio, en teoría, trabaja de las 8 hasta las 20, pero la actividad del laboratorio continúa en los domicilios, a través de los medios de comunicación, redes sociales. Es responder a toda la provincia. El centro especializado surgió para dar respuestas a todos.

La importancia del Gabinete de Seguridad Biológica

Pablo Yute, coordinador técnico del laboratorio provincial de vigilancia y diagnóstico de Covid-19, explicó a EL LIBERAL cómo funciona el Laboratorio de Bioseguridad N° 2, donde se encuentra el equipamiento denominado “campana de seguridad biológica tipo 2 o, como mucha gente suele denominar, el Gabinete de Seguridad Biológica”.

Acerca de la importancia de este Gabinete de Seguridad Biológica, Yute resaltó: “Es un equipo el cual arroja aire en una sola posición y evita el contacto externo con todos los otros patógenos. Es decir, se genera un microambiente en donde todo el material biológico queda en ese lugar, no tiene contacto con el exterior”.

Yute se refirió a la trascendencia del equipo automatizado que adquirió la provincia. Dijo que este equipo se encarga de “procesar, en una hora, 200 pacientes. Este equipo está destinado solamente para la extracción de la primera etapa que se denomina Extracción de ácidos nucleicos. Este equipo, cada 20 minutos, está procesando 100 pacientes”.

Todo este equipamiento está instalado en el Laboratorio de Nivel de Bioseguridad N° 2, “el único lugar en la provincia de Santiago del Estero que se posee un laboratorio de nivel de bioseguridad N° 2. Las muestras que se manejan dentro de este laboratorio no salen al exterior, no tienen contacto con pacientes, no tienen contacto con nuestro personal de salud sino las únicas personas que se encuentran trabajando especializadas y protegidas para tal fin”, tal como lo remarcó Yute a EL LIBERAL.

Yute explicó que, en un día habitual, en esta sección trabajan en dos turnos diarios: de 8 a 14, con cuatro personales técnicos, y desde las 14 hasta las 20. “Cada turno está procesando entre 1000 a 1500 muestras diarias que provienen de todos los hospitales de la provincia como también del servicio privado. Un concepto que tenemos bien claro dentro del Centro Especializado de Análisis Moleculares y Metabólicos es salud pública. Todos los pacientes tienen el mismo derecho que tiene tanto un público como un privado”.

El Laboratorio de Nivel de Bioseguridad N° 2 cuenta con dos cabinas de seguridad biológica, en donde las muestras son procesadas en ese lugar. “Actualmente estamos recibiendo también de las Upa, los Caps e incluso nuestro laboratorio está inmerso en el proyecto trabajado por el Conicet en la investigación de la prevalencia de coronavirus en mascotas de aquellos pacientes positivos. Recepcionamos muestras de otras provincias, de mascotas y también de personas que se han recuperado”, remarcó. l

“La vacuna me ha ayudado un montón”

Jésica Palavecino es Técnica en Laboratorio. Desde hace un año desarrolla su actividad en el Laboratorio de Bioseguridad N° 2, del CEAMM. Es paciente recuperada de Covid-19.

Inmersa en un mundo que le resulta novedoso, por todo lo que representa esta área, Jésica contó qué contrajo Covid-19. Reveló que nunca tuvo miedo de trabajar en el laboratorio. “Miedo, no. Me llamaba mucho la atención porque era totalmente algo nuevo. Una vez que he conocido y como nos protegían me ha hecho perder el miedo. Me daba mucho más miedo andar en la calle que venir a trabajar

He tenido Covid-19 a principio de mayo, después de haberme colocado la primera dosis. La vacuna me ha ayudado un montón. Con el tema de los síntomas, no he presentado fiebre y ha sido muy leve. Mi familia también se ha contagiado, pero gracias a Dios estamos muy bien. Después de cumplir con el aislamiento he vuelto a trabajar”, resaltó a EL LIBERAL. l