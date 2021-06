Marta Cohen: “Toda la gente que tiene una dosis para la nueva variante, no tiene nada”

18/06/2021 - 01:00 Santiago

La reconocida patóloga pediátrica, Marta Cohen advirtió la necesidad de reformular la estrategia de vacunación en Argentina, donde apenas el 7,85% está inmunizado completamente.

"El virus cambió y la gente que tiene una sola dosis es como si no estuviera vacunada", aseguró Cohen a la par que señaló ante una consulta de EL LIBERAL que aún "no hay" una vacuna que inmunice contra los efectos de la variante Delta y ante la consulta de si existe un tratamiento terapéutico contra esa variante, señaló que "solo hay que darse las dos dosis y cuidarse, hasta que la vacuna se modifique".

En cuanto a la periodicidad con la que deben aplicarse la primera y segunda dosis, explicó que antes dábamos las dos dosis separadas por hasta tres meses, porque tenía buena respuesta, pero ahora esa estrategia quedó obsoleta ante la virulencia de la variante Delta. "Con una sola dosis responde de manera inadecuada con apenas un 33%. Cuando se dan las dos dosis esa eficacia es del 60%", explicó respecto de la vacuna de AstraZeneca.

"El virus cambió y está bajando la eficacia de las vacunas porque fueron hechas con un virus de hace un año atrás que ya no circula más. El virus cambió y el riesgo es que llegue una ola de la nueva variante y toda la gente que tiene una sola dosis es como si no estuviera vacunada. Esto significa que cambió el paradigma y hay que cambiar la estrategia. Toda la gente que tiene una dosis para la nueva variante no tiene nada", alertó.

Cohen aconsejó apurar la segunda dosis y darla en tiempo y forma: "21 días para Sputnik V y Sinopharm y 28 días para Oxford. Se pueden demorar y en vez de tres pueden ser 4 o 5 semanas, pero no ya tres meses como planteó el Gobierno. Eso ya es obsoleto", añadió.

"La nueva variante está en EE.UU y en Europa; está en más de 70 países. Llegó a principios de mayo al Reino Unido y de la nada pasó a ser el 93% de los casos, y la variante británica fue desplazada. A mediados de mayo llegó también a Brasil. ¿Cómo no va a llegar a Argentina?", se interrogó.

Subrayó que "la India tuvo una crisis con muchísimos muertos, con el 3,3% de la población vacunada con dos dosis. Argentina tiene un poco más de 6% con dos dosis".

Estudio revela efectividad de inmunización con dos dosis de vacunas

Un nuevo estudio realizado por Public Health England mostró por primera vez que 2 dosis de las vacunas Covid-19 son altamente efectivas contra la variante Delta, identificada por primera vez en India.

Ese trabajo encontró que la vacuna Pfizer-BioNTech fue 88% efectiva contra la enfermedad sintomática de la variante Delta dos semanas después de la segunda dosis, en comparación con el 93% de efectividad contra la variante Alfa o más conocida como Británica

El ministro Matt Hancock dijo: "Es importante la segunda dosis para asegurar la protección más fuerte posible ".