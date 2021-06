"Si se toma un antigripal, el paciente se expone a no tener un adecuado seguimiento ante el coronavirus"

19/06/2021 - 00:20 Santiago

Calmar los síntomas en los primeros días con una automedicación, puede desencadenar en una complicación severa.

"Normalmente es hacia el día 10 de evolución de un Covid cuando empiezan las máximas complicaciones. Hablamos de complicaciones respiratorias y pueden empezar las cardiovasculares. Entonces, si el paciente pierde tiempo en lugar de consultar y confirmar que es Covid positivo, y se toma antes un antigripal y sigue circulando, por un lado, lo que hace es favorecer la circulación del virus al no guardar el aislamiento correspondiente, y en segundo lugar se está exponiendo a no tener un adecuado seguimiento cuando en realidad lo que tiene no es un resfrío común, sino un Covid. En ese caso hay que estar vigilantes con lo que tiene que ver con la primera complicación, que es la respiratoria", explicó el Dr. López Santi.

Y destacó: "Hay que aclarar que el problema en sí no es el medicamento. Lo que sí le producirá daño es no consultar a un profesional que pueda hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Diagnosticar la enfermedad significa, por un lado la medida de aislamiento para impedir que el virus siga circulando. Y por el otro lado el hecho de prestarle una atención distinta sabiendo que aproximadamente en el día 10 de evolución suelen aparecer la mayor parte de las complicaciones, empezando por las respiratorias".