Gonzalo Velázquez: “Que mis hijas sean más libres de lo que fuimos sus padres, sino no tiene sentido”

19/06/2021 - 20:53 Santiago

“La pandemia impactó de una manera súper positiva en mi casa respecto a las relaciones intrafamiliares y sobre todo en mi relación de padre con mis hijas Luna y Sol, con las cuales comparto mucho más tiempo porque la mayoría de mi trabajo hoy pasa por la virtualidad. No obstante sigo trabajando muchísimo cuando los astros me dejan”, comentó Gonzalo Velázquez sobre el efecto que la realidad epidemiológica está teniendo en su vida.

Y también se refirió a los miedos. “Si me ha asaltado la incertidumbre sobre cuándo terminará esto, pero en lo laboral, más allá de que la música en vivo está frenada desde marzo para mí, yo sigo generando, construyendo y estudiando porque el camino del artista es un camino arduo y con otro tipo de beneficios en lo laboral. La incertidumbre es una musa siempre presente en la vida de los artistas”.

Como muchos, Gonzalo asume que en el futuro cada uno hablará de un antes y un después. “Calculo que en el futuro la vida se va a dividir en antes y después de la pandemia. Mi hija el lunes ya festejó su cumpleaños en pandemia, dejó de ir un año y medio al jardín de infantes y cuando vuelva va a tener que ir a la escuela, a primer grado. Creo que las explicaciones se las estoy dando desde ahora porque, el ‘por venir...’ nos interpela todos no importa la edad que tengamos”, remarcó.

Aunque sus pensamientos pasean de vez en cuando por un futuro posible, Velázquez asegura que trata de “estar presente hoy, sueño un hoy y no el futuro. Me enfoco más en la pasión que en la cronología. Creo en el uso del tiempo. Nadie se mete dos veces en el mismo río porque ni yo ni el río somos los mismos... Ah ...”, reflexiona haciendo uso de una conocida frase de Heráclito.

Además, cuando se lo invita a compartir aquellas imágenes que hablan de este tiempo especial que le toca vivir con sus hijas, relata: “Me van a quedar grabado para siempre la ciudad desierta y el universo adentro de las casas, que para mí fue revelador. Yo me considero un privilegiado porque no me falta nada, tengo todas las comodidades en mi casa. Y pude valerme de mi trabajo de otra manera para poder afrontar los compromisos que tenemos todos. Me quedó muy grabado en el alma momentos con mis hijas y mi pareja. Me pude reencontrar con la lectura y con las más auspiciosas horas de práctica y estudio en los momentos más extraños y menos pensados”.

¿Qué quisieras heredarles para su futuro?

Yo trato de ver la vida de manera más filosófica y mágica. Trato de no ver la televisión. Les hago escuchar mucha música, ellas son mi ritmo y el ritmo es la compensación del universo. Yo les muestro lo que a mí me conmueve y me hizo mejor persona. Que ellas sean más libres de que lo que fuimos sus padres. Sino nada tendría sentido.