Álvaro Ottinetti: “A mí me gustaría transmitirles que la vida es una y debemos vivirla plenamente”

19/06/2021 - 20:52 Santiago

La pandemia de coronavirus lo enfrentó, como padre, a una realidad con dos caras. La dulce de poder compartir más tiempo con los que viven con él, y la triste de perder el contacto físico durante un tiempo con su hijo mayor, con quien no comparte la cotidianidad de la casa.

“Yo tomo este tiempo como positivo en cuanto al afecto que ha tenido en cómo ejerzo mi paternidad porque hemos podido estar más presentes con nuestros hijos, hemos podido ser más con ellos, hemos conocido más sus caracteres. Por ahí en el día a día no puedes fortalecer esos vínculos y hoy lo estamos haciendo. Por otra parte, yo tengo uno de mis hijos que convive con su mamá y eso sí me ha afectado de manera triste porque es con quien menos estoy pudiendo compartir en estos momentos”, cuenta Álvaro Ottinetti.

Si bien el coronavirus esparció el temor entre la mayoría de las personas, Álvaro considera que el miedo no es algo nuevo en el universo de los padres. “Yo creo que en realidad la pandemia ha venido mas que ha mostrarnos un temor nuevo a potenciar el temor que todo padre tiene, porque cuando te transformas en padre automáticamente te asalta el mayor miedo que no es que le pase algo a uno sino a un hijo. Tampoco creo que uno supere esta cuestión de tener miedo. Los miedos son una manera de proteger a nuestros hijos. A mí, el miedo me hace ser más precavido”, dice.

Sobre cómo les traducirá a sus hijos las huellas que está dejando el Covid-19 en la humanidad, Ottinetti, comenta: “Yo creo que en el futuro voy a poder contarles que esta pandemia ha sido necesaria; que el mundo necesitaba parar un poco para revalorizar otras cosas que estaban perdidas. Creo que cuando esta pandemia ha comenzado todo el mundo decía ‘necesitábamos parar’ porque todo era una cuestión de angustia. Eran situaciones angustiantes, de hecho esta pandemia también lo es, pero yo creo que lo voy a contar como que el mundo necesitaba parar y la pandemia ha sido algo que ha obligado a que eso suceda”.

Álvaro también vivió situaciones que quedarán en el anecdotario, cuando la pandemia emprenda su retirada. “Nosotros vivimos muy distantes de nuestras familias, de mis padres, de mis suegros y hasta de mi hijo mayor, entonces todo el primera año que hemos pasado distanciados, de no vernos por esta cuestión de que no podíamos pasar a Santiago, porque yo vivo en La Banda, me ha marcado a fuego esto de volver a ver a mi hijo, a mi papá, como valorando mucho lo que teníamos, lo que tenemos y que hoy debemos valorar aún más Para mí la palabra que encierra esta pandemia es gratitud, cuidado, el proteger, son escenas, como el haber pasado un cumpleaños solamente los que vivimos aquí, que somos cuatro, que no se van a borrar nunca”.

¿Qué aprendizajes les quieres heredar a tus hijos?

A mí me ha venido a enseñar mucho. Me ha venido a enseñar que las cosas que yo pensaba que eran importantes hoy no lo son tanto, y aquello que yo creía que era seguro hoy no lo es. Me ha traído humildad, enseñanzas muy positivas, más allá de las tristezas y angustias que genera. Quiero transmitirles que aprendan a que el tiempo tiene una importancia muy grande, que no tenemos la vida comprada, y que la vida es una y debemos vivir plenamente, vivir nuestra vida y no la de los demás y tampoco hacer que los demás vivan la vida que a uno le gustaría vivir; eso también con nuestros hijos. Uno puede pretender que vivan de determinada manera, pero ellos son ellos, ya vienen con un carácter, y una manera de ser que debemos acompañar y respetar”.