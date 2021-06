“Migui” Cáceres: “El no poder ver a mi hijo por las restricciones al inicio de la pandemia ha sido muy triste”

19/06/2021 - 20:59 Santiago

¿La pandemia de coronavirus impactó en tu manera de ser padre?

Lo que ha sucedido en la relación con mi hijo ha sido muy positivo, por el hecho de estar más tiempo en casa para poder compartir con él, que en situación normal es acotado muchas veces por las actividades laborales.

¿Te asaltaron temores con respecto a vos, o a tu hijo?

Por suerte en mi entorno, aunque hemos contraído el virus, no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida. Y la información que se venía manejando de que los niños casi ni presentan síntomas ha coincidido con nuestro caso. Mi hijo ha manifestado un resfrío fuerte; y en mi caso ningún síntoma. Ha sido un momento de incertidumbre, pero sin sobresaltos.

¿Cómo les contarás en el futuro lo que vivimos en este tiempo?

Seguramente al momento de hablar de escolaridad en el futuro. Las clases no presenciales van a dejar una huella pedagógica muy profunda en esta generación, que en lo que va de la pandemia no ha podido socializar. Sobre todo en esta etapa de educación inicial, que es tan importante para las personas, porque es a dónde se van asentando las bases.

¿Te has descubierto frenando los sueños a futuro para vivir el presente?

Sin dudas. Es lo más desconcertante de esta situación. No poder proyectar a futuro porque nuestra libertad se encuentra restringida. A mí, como artista, y persona andariega que soy, me ha cortado un estilo de vida de años. Pero por suerte en el presente he podido desarrollar material artístico desde lo virtual, en el formato audiovisual, para seguir activo en el arte.

¿Qué escena de esta pandemia será difícil de olvidar?

El hecho de no poder ver a mi hijo por las restricciones al inicio de la pandemia ha sido muy triste. Esto está relacionado con el común denominador de la cuarentena, por ejemplo de gente que se ha tenido que aislar en solitario sin poder ver y tener contacto con nadie durante semanas. Muy feo.

¿Qué aprendizaje de este tiempo te gustaría heredarle a tu hijo para su futuro?

Para mi forma de ver, todo esto no ha hecho más que reforzar la idea de que somos seres sociales, y que necesitamos interrelacionarnos para poder ser. Ese mensaje me parece muy valioso, y seguro va a ser la reflexión que voy a dejarles el día de mañana. La familia, los amigos, nuestros espacios culturales, son las columnas a donde se sostienen nuestras vidas.