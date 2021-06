Padre hoy: los desafíos permanentes son herramientas de aprendizaje mutuo

19/06/2021 - 22:41 Santiago

La paternidad hoy, en tiempo de pandemia, sacó a relucir su más verdadera esencia. Los desafíos de la convivencia las 24 horas, de la mayor demanda de presencia en las obligaciones escolares, y de la necesidad de hacer "malabares" para calmar el aburrimiento de los más chicos, han puesto a los padres de hoy en un lugar, quizás impensado hasta hace poco más de un año, cuando la vorágine de la rutina obligaba a llevar otro estilo de vida.

La Lic. en Psicología Emily Azar aclaró que este nuevo panorama al que se encuentra enfrentada la familia no debe afectar ni beneficiar, sino vivirla como una experiencia más de la paternidad y el vínculo con los hijos.

"La pandemia no afecta ni favorece. No hay un punto negativo en esto si uno sabe enfocarlo y darle la vuelta. A esta altura de la pandemia, por suerte los papás más o menos ya tienen reconocidos los patrones de reacción que tienen sus hijos ante las distintas estaciones del año, en un tiempo de confinamiento, ya que no es lo mismo pasar todos juntos en la casa un invierno que un verano. El punto es que los padres hoy pueden observar los cambios en las formas en que los niños reaccionan a partir de lo que han aprendido transitando la pandemia. Antes era todo muy nuevo, y hoy estamos en la repetición, obviamente con variables, de los procesos que se han venido instaurando el año pasado", explicó la Psicóloga.

Y agregó: "La función paterna hoy es necesaria para el cumplimiento de las normas. Para que esto se establezca no necesariamente es indispensable el padre biológico, sino la función paterna que puede ser instaurada con un sustituto o bien a quien el niño tome como tal. En ese sentido, con la pandemia, lo que más se necesitó fue la reafirmación continua de la norma".

En este contexto explicó que "hoy los padres pasaron mucha angustia ante la crisis, y tuvieron que mostrar sus habilidades más que antes".

"Este Día del Padre será quizás más restrictivo en cuanto al autolímite en las reuniones. Para poder atravesar esto se requiere ajustar la expectativa a la situación presente pensando en las consecuencias a largo plazo. Quizás pueda ser más difícil pasar este Día del Padre para aquellos que perdieron sus padres a causa del coronavirus. Estamos en una época donde la felicidad no es lo más común por el simple hecho de empatizar con el dolor de los otros. Pero se vuelve peligroso visitar para acompañar en el duelo, entonces toca "tocarnos" a la distancia en este día especial. Es menester en este sentido acudir al rito de agasajo o recordatorio del padre por una cuestión de necesitar nuestra mente la variabilidad en lo invariable de la pandemia", explicó.

Poner límites y evitar las comparaciones

Como consejo para los papás de hoy, que deben poner límites y pasar más tiempo con sus hijos, la licenciada Azar sostuvo que es fundamental evitar las comparaciones.

“Psicológicamente hablando, es muy importante no comparar a los hermanos en cuanto a un proceso de sociabilización que cada uno haya tenido. Las necesidades son siempre distintas. Hay muchísimos factores a tener en cuenta en cuanto al vínculo. Pero cada uno de esos factores se hace imprescindible para el afianzamiento del vínculo”. Sostuvo la Lic. Emily Azar. l