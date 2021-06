Preocupa la aparición de los primeros casos de anorexia y bulimia, a causa de la pandemia

21/06/2021 - 23:53 Santiago

El aislamiento social vivido en el año 2020 y en lo que va del actual como consecuencia de la pandemia por el coronavirus Sars-CoV-2 impactó fuertemente en la población general, pero particularmente entre los jóvenes y adolescentes: la pérdida de contacto con los grupos de pares y la falta de una red social de contención, produjo en esta población un claro recrudecimiento de los trastornos de la conducta alimentaria.

En este marco, desde la Sociedad Argentina de Pediatría informaron que, si bien no se cuenta con estadísticas precisas que puedan documentarlo pormenorizadamente, distintas encuestas autoadministradas en las escuelas arrojan una prevalencia de patologías como Bulimia Nerviosa (BN) y/o Anorexia Nerviosa (AN) en casi 1 de cada 3 mujeres jóvenes de las que presentan algún grado de disconfort previo en su imagen corporal.

"Si tomamos el rango que va de los 10 a los 24 años, segmento en el que históricamente se registra una prevalencia en mujeres del 1% para anorexia y del 3% para bulimia, notamos que la situación producida por la pandemia, principalmente la cuarentena con etapas prolongadas de restricciones en la circulación y de aislamiento social, han repercutido en los comportamientos y en el acceso al sistema de salud en estadios iniciales de presentación, sobre todo en aquellos jóvenes más vulnerables", afirmó la Dra. Alejandra Ariovich, médica pediatra especializada en Salud Integral en la Adolescencia, de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

En Santiago del Estero, aunque no en cantidad, también se ven casos de bulimia y anorexia, los que obligaron a los padres a recurrir a la consulta profesional.

"Este último tiempo vimos casos. Por suerte no son la mayoría, pero lamentablemente existen estos casos y genera preocupación. No hay estadísticas tampoco, pero me tocó ver incluso este drama en adolescentes del mismo entorno familiar. Quizás tenga que ver con un desencadenante emocional del tipo familiar, pero la pandemia suma porque su madre relató que el encierro hizo que se alejaran de su familias, de sus amigos.", expresó la Lic. Raquel Carranza, al diario EL LIBERAL, y contó que también se vio "un gran incremento de niños con sobrepeso y obesidad relacionado al sedentarismo propio de la pandemia".

Por esto, Carranza pidió a los padres estar "atentos a los cambios de conducta alimentario como también al estado nutricional. Para ello hay que prestar atención a la intermitencia del paso corporal o al descenso brusco".

De qué se tratan estos trastornos tan nocivos

La anorexia se caracteriza clínicamente por el déficit nutricional producido por una restricción en la ingesta de alimentos, con miedo intenso a la ganancia de peso y una alteración manifiesta de la imagen corporal.

Mientras que la bulimia se presenta con atracones reiterados asociados a mecanismos compensatorios como purgas o ayunos prolongados, mantenidos en el tiempo, siempre con una alteración en la autopercepción de la imagen corporal. Ambas entidades se producen con una amplia variabilidad clínica que no se ajusta estrictamente a las definiciones establecidas.

Cambios de conducta: cómo se puede reconocer que un trastorno alimentario se presenta en un adolescente

La permanencia en el tiempo de los trastornos de la conducta alimentaria sin su atención oportuna producirá mayor daño físico, psíquico y social, dificultando el abordaje adecuado. La identificación precoz de estas patologías requiere la participación de toda la comunidad. En el caso particular de la bulimia nerviosa, los episodios de atracones suelen ser en la intimidad y su detección es más dificultosa.

La anorexia nerviosa tiene características de presentación evidentes que facilitan una mejor visualización. Entre otros signos que permitirían sospechar un potencial cuadro de anorexia se destacan: no compartir comidas principales o comer a escondidas, el uso constante de snacks, la rigidez en las elecciones alimentarias, la alteración en el tiempo (muy lento o muy rápido), y la presencia de rasgos particulares a la hora de comer como desmenuzar, masticar por períodos prolongados, escupir o esconder la comida, son todas características comunes en las presentaciones de la AN. Identificarlas brinda una oportunidad del inicio de un abordaje terapéutico adecuado.

Con respecto a la bulimia, en ocasiones son las propias amigas/os quienes lo detectan y muchas veces comparten la preocupación a su familia, por lo que es importante escucharlas y no minimizar las opiniones o comentarios del entorno social del joven.