“Lo peor es no poder respirar, es espantoso, desesperante, te sientes morir ahogado”

“Lo peor es no poder respirar. Eso es lo más desesperante. Yo gritaba, pedía que por favor me ayuden a respirar. No era un segundo o un minuto, era en todo momento. La falta de aire es algo espantoso. Te sientes morir ahogado, sin oxígeno. Yo quería respirar, pero no podía ”.

La voz que suena a casi 200 kilómetros de la Capital santiagueña es la de Nicolás Yapur (44), sobreviviente de un cuadro severo de coronavirus. Vive en Añatuya, pero estuvo un mes y medio internado en dos lugares distintos, de los cuales, casi una semana los pasó inconsciente. Otros tantos días, sumido en delirios porque la falta de oxígeno le afectó el cerebro, la motricidad, y ahí las horas y los días que pasó en la UTI se vuelven difusos.

Hasta los primeros días de noviembre del año pasado, Nicolás era un hombre sano. Hacía deportes, no fumaba ni bebía. Trabajaba en su campo. No tenía ninguna comorbilidad. Pero el virus se ensañó. Recién volvió a su casa el 23 de diciembre. Cuarenta y cinco días después y con 18 kilos menos. “Me ha dejado hecho hilacha”, dice en perfecto santiagueño. Esta es su historia.

“Yo me he enfermado en noviembre y he estado internado en terapia intensiva 10 días en Añatuya y 35 días en el Hospital Neumonológico. Me derivado hacia ahí porque no había aquí la complejidad que necesita mi caso. Yo soy flaco, no soy obeso, no tengo ninguna enfermedad, no fumo, tengo una vida sana, pero el virus me ha jugado con todo en contra porque me ha atacado por todos lados ”, recordó.

Antes de que lo llevaran al hospital de Añatuya, recuerda que estuvo algunos días con síntomas en su casa. “Me acuerdo la salida de mi casa hasta Añatuya, pero de ahí no me acuerdo más nada hasta la llegada al Neumonológico. Pero, en Añatuya he estado diez días en terapia intensiva ”.

“Como me faltaba oxígeno en el cerebro no recuerdo nada. Me acuerdo cuando estaba en mi casa y después no me acuerdo nada más, sino when ya estaba en el Hospital Neumonológico. Allí se han portado recontra mil bien, es un equipo maravilloso que hay. La gratitud que tengo no tiene palabras porque si no caía allí, no sé si iba a pasarla. Porque estaban pendiente de mi caso. El Dr Abutti estaba pendiente las 24 horas, eso en la parte que me acuerdo ”, dijo.

Nicolás recordó por todo lo que le contaron luego, en especial su esposa Jimena, que su cuadro era muy severo. “El virus me ha atacado en todos lados, en la parte respiratoria, en la parte neurológica, en la parte motriz. A mi señora los médicos le decían que no iba a volver a caminar, porque me había atacado los nervios de la columna, la vista, ha sido un caso fulminante el mío, nada más que gracias a Dios ya los médicos he podido salir ”, Indique.

En todos los días que estuvo internado, el más complicado fue cuando tuvo un paro cardiorrespiratorio y se pensaba que no podría sobrevivir.

“Creo que el momento más complicados ha sido cuando me ha dado el paro cardiorrespiratorio. Ahí se ha complicado mucho. He estado casi una semana con coma inducido con respirador artificial. Cuando estaba ahí, uno de los enfermeros que se llama Alfredo, descubre que estaba haciendo un paro y me intuba. Me ventila, porque estaba muerto, no me funcionaba ya el cuerpo, estaba con un paro respiratorio que pasa a ser cardiorrespiratorio, porque al no haber oxígeno se paraba el corazón ', dijo.

Contó: “Ese día que tengo el paro cardiorrespiratorio la llaman a mi señora para que fuera a retirar la ropa, porque le digo que hasta ahí llegaba, que mi cuerpo no aguantaba más”.

Sin embargo, la fuerza de Nicolás por vivir pudo más. También los rezos, las cadenas de oración, además de los especialistas que lo asistieron. “Hay un grupo dentro del hospital que son kinesiólogos y todos los días iban y me hacían rehabilitación, masajes, gracias a eso he salido caminando del hospital, solo, cuando al ingresar le trabajo dicho a mi señora que no iba a volver a caminar, porque no sintió las piernas ”.

Recuerda: “A mí me ha atacado por todos lados, he tenido neumonía bilateral con complicación de flujo, tenía mucha pus en los pulmones, me salía pus por la nariz, es algo espantoso. Hay gente que no le da bolilla y piensa que es joda, pero hay gente a la que le toca feo como a mí y es muy jodido ”.





El médico que lo atendió recordó la complejidad del caso y el tiempo que le demandó recuperarse

El Dr. Martín Abutti, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Neumonológico “Gumersindo Sayago”, recuerda el caso de Nicolás como uno de los más complicados que tuvo que asistir junto con su equipo desde el inicio de la pandemia. No fue solo por la falta de aire y la imposibilidad de respirar, sino que además presentaba un cuadro mucho más complicado.

“Él no ingresó solamente por insuficiencia respiratoria sino que hizo una depresión respiratoria con paro respiratorio”, recordó el profesional al referirse al cuadro que presentaba el paciente cuando ingresó a la UTI del Neumunológico.

Puntualizó que “tuvo asistencia respiratoria mecánica, después hizo una miopatía de paciente crítico, en donde no había respuesta por la miopatía, por la debilidad muscular y generalizada que tenía”.

Recordó que la estadía del paciente en el hospital público fue extensa. “Todo esto nos ha llevado casi un mes de internación, pero por suerte él y tuvo muy bien”, rememoró.





Días de delirio, las secuelas, la última consulta y el mensaje

Para Nicolás, contra todos los pronósticos que indicaban que no volvería a caminar, el 23 de diciembre de 2020 salió caminando, con ayuda, del Neumonológico. Ese fue el inicio de su recuperación que espera concluir hoy, con su última visita al psiquiatra para que evalúe su situación. Pasaron 6 meses para llegar a esta última consulta.

'Yo nunca había tenido ninguna enfermedad, nada, ahora estoy completamente recuperado. Voy al gimnasio, he salido caminando del hospital ya los 20 días estaba bien. A los 3 meses empecé el gimnasio, pero sigo con tratamiento psicológico porque al tener epoxemia, que es la falta de irrigación al cerebro, porque se rompen las neuronas, eso hace que uno delire ', indica.

Pero, Dijo: “Gracias a Dios yo he tenido delirio estando en el hospital, yo pensaba que pasaban cosas que no sucedían, pero han ido psiquiatras a verme, me han medicado y gracias a eso se me ha ido el delirio”.

Indicó: “Físicamente, de secuelas no me ha quedado nada, pero los partes médicos míos decían que seguramente iba a tener que estar en sillas de rueda porque de la cintura para abajo no sentía, me apretaban, me uñaban y no tenía sensibilidad '.

La vuelta a casa lo encontró más flaco: “Había bajado 18 kilogramos, era un palo, estaba hecho hilacha. He vuelto con un tratamiento, me lo han ido sacando con el tiempo, pero sí he vuelto con medicamentos”.

“Este próximo viernes –hoy- tengo la última consulta con la parte psiquiátrica porque me van sacando los medicamentos y, si Dios quiere, ya termino todo eso”.

“Ahora mi vida es normal. Yo les digo que se encomienden a Dios, que piensen en la familia, en los seres queridos, porque realmente se puede salir. Lo digo porque lo he vivido en carne. A mí se me ha complicado en todo. Pero he sido bendecido sin duda de no “viajar”, finalizó. l