Pandemia: cómo manejar los ataques de ansiedad para no sufrir una patología grave

26/06/2021 - 01:20 Santiago

Después de más de un año de la pandemia por coronavirus, se han acentuado los miedos a enfrentarse a ciertas situaciones sociales que se vivían, por temor a sufrir las consecuencias de la enfermedad, lo cual ha llevado a mucha gente a no querer abandonar el lugar en el que se siente más seguro. De modo especial, lo sufren aquellas personas que ya sufrieron episodios de ansiedad o pánico.

Según la psicóloga santiagueña licenciada Florencia Costa Paz es necesario que esas personas comiencen a enfrentar sus miedos, para no sufrir consecuencias mucho más graves, como una agorafobia, un trastorno clínico delicado.

En diálogo con EL LIBERAL, explicó que "la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad, de tipo clínico, que se desencadena a partir de una persona que ha tenido reiterados ataques de pánico y teme estar en lugares cerrados, o abiertos, con mucha gente, por temor a no poder escapar, a no poder pedir ayuda, por vergüenza, como estar en la fila del supermercado, subirse a un colectivo, estar esperando un turno en el médico, entonces evita esos lugares que pueden desencadenar ataques de ansiedad intensos".





Encierro





"Pasa que, en esta pandemia, nos hemos acostumbrado a estar adentro, al menos las personas más responsables, a estar en la casa y a relacionar eso con la seguridad, con la supervivencia y con hacer las cosas bien", puntualizó.

Recordó que venimos hace un año y pico con estas formas de vida, muy diferentes a las que estamos acostumbrados, ya que somos amantes de la compañía.

Pero advirtió que, lo malo de esto, "es que estamos ante una amenaza invisible, es más fácil cuando la amenaza es algo que podemos ver y tocar, porque se la puede evadir, pero al ser algo totalmente incierto e invisible, que nos puede pasar a todos, se activa la respuesta del miedo, que es algo natural en los seres humanos, es una emoción adaptativa, evolutiva, que nos permite la supervivencia"-

"Si no tuviéramos miedo, quizás no estaríamos vivos, el miedo nos salva de muchas cosas pero al ser algo tan incierto, que no sabemos cómo o de qué manera nos podemos contagiar, empezamos a tener estas respuestas y se empiezan a activar mecanismos de evitación, evitamos salir, las reuniones sociales, estar con otro tipo de gente, a recibir gente en su casa", explicó.

La profesional indicó que esta situación afecta de manera especial "a las personas que ya estaban con condiciones clínicas de trastornos de ansiedad", y aunque admitió que todavía no hay estudios muy certeros sobre cuáles van a ser las secuelas psicológicas en la salud mental, "se presume que las personas que ya venían acarreando ciertos trastornos de ansiedad, o fobias sociales, sin dudas pueden ver acrecentados un poco más sus cuadros".

Hay más consultas por los efectos del confinamiento

La licenciada Costa Paz comentó, respecto de las consultas que se reciben con mayor frecuencia en su consultorio, que éstas tienen que ver más con las consecuencias del confinamiento.

"En mi experiencia personal no aumentaron las consultas respecto de la pandemia en sí, específicamente, sino por las consecuencias derivadas del confinamiento, como por ejemplo gente que ha perdido el trabajo, y la angustia de no tener ingresos, de no poder salir a trabajar, o la angustia de haber contagiado a otro, ese tipo de malestar se nota mucho", dijo.

''Para prevenir hay que dosificar la información y enfrentar de manera gradual el estímulo temido''

Sobre cómo actuar para evitar que la situación nos supere, la licenciada Florencia Costa Paz, recomendó:

"Primero que nada, debemos ir dosificando la información que nos llega, porque estamos constantemente bombardeados de todos lados; uno entra en las redes sociales, prende la televisión y todos son muertes por Covid, historias de gente que no consigue una cama en los hospitales, y no hay que estar tan pendientes las 24 horas de lo que está pasando, sino reservar un momento del día para recibir otro tipo de información, organizarnos para ver las noticias un rato y luego despegarnos, porque al ser esto algo que no podemos ver, eso nos dejan más en la nada, sobre arenas movedizas".

"Desde el conductismo, lo que siempre se promueve para superar las fobias, son las exposiciones graduales al estímulo temido, que en este caso es la enfermedad y la muerte relacionada al Covid. Entonces la exposición gradual debería ser, por ejemplo, cada día hacer algo, ir al súper, otro día, hacer un trámite, o sea salir, cada día un poquito más, de manera organizada y muy cuidada, pero ir exponiéndonos gradualmente a esa normalidad que hemos ido perdiendo".

Recomendó hacer lo mismo con los niños, que asimilan lo que les pasa a sus padres.