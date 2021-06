Ola polar y actividad física: advierten sobre la importancia de no abandonar la ejercitación

28/06/2021 - 23:43 Santiago

Santiago del Estero se encuentra entre las provincias en las que rige la “advertencia violeta”, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional a causa de la ola polar, y los especialistas de la salud advierten sobre los cuidados que se deben acentuar durante estos días en los que el frío pega fuerte.

Se sabe que son miles los santiagueños que a diario realizan actividad física para mejorar su calidad de vida, y muchos de ellos lo hacen al aire libre. Sobre esta práctica y la importancia de no abandonar la ejercitación en invierno, habló el Dr. José Stenberg, médico cardiólogo y deportólogo, aunque haciendo hincapié en las especiales recomendaciones para no sufrir las consecuencias, ya que el entrenamiento en las bajas temperaturas se convierte en un factor de riesgo si no se lo practica en la forma adecuada.

“Por ello, lo ideal es siempre hacer actividad física, con un ambiente adecuado para que el cuerpo no sufra las consecuencias”, sostuvo.

“Partiendo de la realidad que la especie humana es homeoterma, nuestro organismo en cualquier situación buscará los medios para mantener niveles normales de temperatura, que oscilan entre los 36 y 37ºC. En verano el mecanismo es la pérdida de calor por sudoración, en invierno se aprovecha el trabajo muscular y la vasoconstricción periférica (que se evidencia por piel pálida y fría) para limitar la pérdida del calor al frío externo. Esa vasoconstricción conlleva alteración en la contracción muscular con alteración de la coordinación motora fina así como disminución de la potencia desarrollada, por tanto falta de rendimiento deportivo”, explicó el profesional acerca de la reacción del cuerpo.

“Existe el riesgo de hipotermia por lo que se deben tomar algunas precauciones, para facilitar el trabajo a realizar por el organismo al detectar hipotermia”, indicó.

En este sentido advierte sobre las señales a las que se debe estar alerta.

“Los primeros signos son la frialdad en las extremidades, la incapacidad para movimientos finos, el enrojecimiento de la cara y las extremidades en forma intermitente, y la presencia de temblor fino en músculos de la masticación y el cuello, y luego se puede irradiar al resto de los músculos intentando generar calor”, consideró.

Ideas para que no sea riesgoso el entrenamiento

Para poder cumplir dicho objetivo, las medidas a tomar serían tener descanso adecuado, alimentación adecuada (y su correspondiente realimentación, según el tiempo de entreno a realizar) para evitar hipoglucemia, ya que la actividad del temblor fino consume mayor glucemia.

"Otro punto es vestirse en capas para tener la posibilidad de ir desabrigando paulatinamente y no solo dos prendas. Cubrir las extremidades con medias adecuadas y guantes, incluido el cuello y cuero cabelludo. También se debe tener en cuenta los demás factores del tiempo, un día frío, seco y sin viento puede ser tolerable, sería muy distinto húmedo y con viento, facilitando la liberación de calor", sostuvo el especialista.