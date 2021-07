El frío y los hipertensos: el riesgo de no controlarla y olvidar tomar la medicación

02/07/2021 - 01:14 Santiago

El frío tiene consecuencia directa en la salud. La exposición a las bajas temperaturas puede ocasionar desde cuadros gripales hasta enfermedades cardiovaculares, si no se toman los recaudos necesarios.

Uno de los grupos más vulnerables en esta época, es el conformado por los pacientes hipertensos, ya que la falta de control o el olvido de la administración de la medicación puede desembocar en serias complicaciones de la salud e incluso la muerte.

Sobre este tema y las principales recomendaciones a tener en cuenta se refirió el Dr. Luis Orellana, reconocido médico cardiólogo del medio.

"En el invierno, las enfermedades cardiovasculares tienen más complicaciones. En general, los días fríos son los que complican las enfermedades, sobre todo las que están relacionadas con la hipertensión arterial. La hipertensión es la que más, directamente afecta en esta época", consideró el especialista.

Para ahondar en el tema, y explicar la forma en la que impacta el frío en la salud de los hipertensos que no están siendo controlados y medicados, Orellana indicó: "El frío hace que los vasos se contraigan, aumente la resistencia periféricas en los pacientes y al no transpirar no se puede eliminar el sodio. Por ello aumenta la retención de líquido. Estas son las principales causas que hacen que se complique un cuadro".

Consejos

Hay puntos que no deben ser obviados, cuando de pacientes hipertensos se trata. El fundamental es tomar la medicación sin interrupción.

"No hay que olvidarse de tomar la medicación. En general para esta época los cardiólogos aumentamos la medicación, la reforzamos durante el frío, y también se aumentan los diuréticos. Además es importante controlarse siempre la presión arterial, si es posible haciendo monitoreo domiciliario, reducir el consumo de sal y tomar la medicación a horario", recomendó el Dr. Orellana.

Qué ocurre cuando sube la presión arterial

"Hay que recordar que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. No hay que esperar síntomas de los cambios de valores de la presión arterial", sostuvo el Dr. Luis Orellana, para luego contar qué puede pasar si la presión sube y no es controlada a tiempo.

"Es silenciosa y ese es el problema más grande, porque la presión sigue subiendo, sin presentarse síntomas, hasta que llegan las complicaciones cardiovasculares, fallas cardíacas por el aumento de la presión, representadas como insuficiencia cardíacas, edema agudo de pulmón, obstrucción de arterias, infartos, anginas de pecho y sobre todo, accidentes cerebrovascular. Desde junio hasta agosto son los meses más críticos para las complicaciones de la hipertensión arterial", remarcó.

Cuáles son las causas que pueden despertarla

Muchos factores pueden afectar la presión arterial, incluso: la cantidad de agua y de sal que tiene en el cuerpo; el estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos; y los niveles hormonales.

Una persona es más propensa a que le digan que su presión arterial está demasiado alta a medida que envejece.

Esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la presión arterial se eleva.

La hipertensión arterial aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura.

En los centros de vacunación contra el Covid-19 se controla la presión en el marco de la campaña nacional

En los clubes donde se desarrollan las jornadas de vacunación contra el Covid-19, se realiza el correspondiente control de la presión arterial, invitando así a los santiagueños y santiagueñas a conocer y controlar su presión. Asimismo, se informa a la comunidad sobre las formas de prevenir y controlar la hipertensión y se asesora en la toma de presión en sus hogares.

Los controles se enmarcan en la 5ª edición de la campaña 'Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021' (CyC) de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, una iniciativa que tiene por objetivo que la gente conozca sus valores de presión arterial para saber si presenta o no hipertensión y que, en caso afirmativo, consultar a un médico para su tratamiento.

La convocatoria va hasta el 14 de septiembre, que fue instaurado por la Saha como el Día Nacional del Hipertenso, en una analogía de la fecha 14/9 con los valores de presión a partir de los cuales se considera hipertensión (140/90 mmHg).

Para participar de la campaña, a causa de la pandemia, se invita a las familias que cuenten con tensiómetros automáticos a que se midan la presión arterial en sus domicilios todos los integrantes mayores de 15 años del hogar que deseen sumarse a la iniciativa. Luego, podrán cargar los datos en forma anónima en la página web de la Saha.