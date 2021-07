El padre Jorge Ramírez pidió liberar culpas ajenas y valorar a quiénes tenemos cerca

04/07/2021 - 09:32 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio San Marcos 6, del 6-16 que habla acerca de valorar lo que tenemos cerca y no dejar que la "familiaridad" nos juegue en contra.

"El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en el lugar en donde nació, se crio, creció... Ahí hace algunos milagros, sana a la gente, pero no puede avanzar mucho más porque las personas se hacían muchas preguntas sobre él. '¿Él no se crio aquí?, ¿De dónde vienen sus poderes?, ¿Sus familiares no están entre nosotros?´, repetían todo el tiempo", relató Ramírez, que todos los días brinda la misa virtual por las redes sociales.

"A veces uno prepara cosas, quiere hacer algo por los demás y los demás no lo reciben como uno espera. Entonces ahí nos empezamos a replantear qué es lo que hicimos mal, ponemos en duda la metodología que utilizamos... Pero, si ya hicimos lo correcto, el problema no es nuestro sino de quien debía recibirlo y tal vez no lo quiere", reflexionó.

En ese sentido, Ramírez pidió no cargar con culpas que "no son nuestras", porque a veces por más que uno quiera hacer algo por el otro, si esa persona "está en otra", no hay nada que hayamos hecho mal.

Y citó un ejemplo personal: "Todos veían algo más en mi papá. Lo adoraban, lo veían como un ejemplo a seguir y yo sentía que era mi viejo, nada más. Pero, cuando me faltó recién me di cuenta de lo que desconocía. La familiaridad me jugó en contra. Lo empecé a valorar muchísimo más cuando ya no lo tuve".

"A sacarse culpas de encima y a valorar a quien tienes cerquita... tal vez no estás valorando como debes y desconoces que cuentas con una riqueza impresionante", sentenció.