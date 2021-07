Para evitar problemas serios aconsejan internalizar otros vínculos con los pares

06/07/2021 - 00:26 Santiago

A modo de consejo para no caer en situaciones serias, Emily Azar dijo que “el mayor desafío que se tiene ahora más que nunca, es tener internalizados los vínculos que se tienen con los amigos, a partir de la historia, de los recuerdos, no tratar de juntarse, se trata de reconfortarse uno y tratar de comunicarse a través de los recuerdos que se tiene sobre cómo se ha forjado esa amistad, y pensar a pesar de lo difícil que ha sido este tiempo, se ha tenido algún contacto con otras personas”.

“Aunque uno tenga miedo o ansiedad, puede mandar un mensaje y saber que el otro está. No todos estarán disponibles para responder como antes, no hay que tomarse de manera personal los cambios anímicos que pudieran estar teniendo las otras personas. Los grupos sociales han sido totalmente afectados, terminan siendo obituarios, ya el grupo de amigos no es una fiesta, también la pandemia ha teñido con muertes y eso impactó sobre las demás relaciones”, dijo.

Finalmente recomendó “no tomar estas relaciones como algo personal, si alguien no me puede acompañar en un velatorio o en un festejo, es altamente probable que sea una conducta de protección o cuidado hacia la misma persona que invita. Tiene que ver con una cuestión de autopercepción y responsabilidad”.l