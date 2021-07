VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “Jesús nos invita a no bajar los brazos”

11/07/2021 - 13:05 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Marcos 6, del 7-13 que habla sobre un diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos, en las cuales les dio consejos.

"'No lleven oro ni plata. Ni bastones´", les dijo el Señor que en su mensaje remarcó a sus discípulos que, durante la misión que estaban por concretar, existía la posibilidad de que no sean atendidos ni escuchados por la gente", relató Ramírez.

Y añadió: "A pesar de que uno pone las cosas en manos de Dios, muchas veces los planes no resultan como esperaban. Esto quiere decir que Jesús nos da su confianza, pero la obra es de él. Nuestra misión es sembrar, no cosechar".

"El Señor nos invita a anunciar, a perdonar. A hacer obras de misericordia. Te invita a no bajar los brazos, porque esa semilla que plantaste, que riegas, en algún momento va a brotar. Si las cosas no te salen como quieres, busca otra forma. No tires la toalla", finalizó en su reflexión.