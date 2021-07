Convocan a unirse a la propuesta “Cuidemos la fauna de Santiago”

13/07/2021 - 22:18 Santiago

El equipo del Programa Provincial Forestal Ambiental "Plantando Futuro", dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, convoca a la comunidad a seguir el camino del "cuidado de nuestra casa común, la Tierra", en el Mes del Aniversario 468 de la "Madre de Ciudades", a través de su sección: "Cuidemos lo nuestro. Hoy, la fauna de Santiago".

"Las pequeñas grandes acciones sobre el cuidado del planeta surgen desde nuestras casas. Si cuidamos nuestro Santiago, estamos protegiéndonos, somos el componente principal que debe cuidarlo", remarcaron en las redes sociales del programa.

Cómo colaborar

Y agregaron ideas para cuidar: "Muchas son las causas de su deterioro, pero hoy podemos hacer el esfuerzo por ellos y nosotros, cuidando su hábitat natural, sembrando pasturas nativas, forestando y reforestando con árboles nativos, informando y concientizando de su importancia (alimento, recreación, etc.), evitando la caza y pesca furtiva, solo realizando safaris fotográficos no de caza, no recomendar ni comprar animales silvestres de mascotas, colaborando con los organismos de control".