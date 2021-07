"La falta de intérpretes acentúa el obstáculo de la comunicación de las personas sordas"

16/07/2021 - 00:24 Santiago

Si bien en los últimos tiempos creció el número de personas que se interesan en aprender el lenguaje de señas, las barreras comunicacionales de las personas sordas se mantienen ante la ausencia de intérpretes que los acompañen en los lugares públicos donde deben realizar trámites o recibir atenciones específicas.

Así lo aseguró la Prof. Silvina Gualdesi, docente de la Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús, quien afirmó además que, mientras en hospitales, policía, juzgados y organismos públicos no existan intérpretes, “será muy difícil la inclusión” de las personas sordas.

“La barrera principal es la comunicación, y cuando hablamos de inclusión, la comunicación es elemental. El sordo permanentemente choca contra esa barrera. Entonces es muy difícil su inclusión social porque dependen de alguien que no siempre es intérprete, porque no todos los sordos consiguen una persona intérprete que los acompañe a hacer un trámite u otra cosa que necesite. Por ahí los ayuda alguien que sabe una que otra palabra en lengua de señas; pero en ese caso la interpretación no es la misma, y la comunicación se ve dañada, bloqueada, o no se da directamente”, analizó la profesional en diálogo con EL LIBERAL.

También reveló que en la actualidad, “la gente se está interesando más, como que se rompió el mito de que solamente los profesores especiales podían ser intérpretes o saber lenguaje de señas. Se ha blanqueado un poco el concepto y la gente ha empezado a interesarse más”.

“Eso está motivado por la necesidad de comunicarse con la gente que no oye. Alguien que pasó por la situación de enfrentarse con una persona sorda ve el obstáculo de la comunicación y lo grande que es. Ese problema paraliza porque no se sabe cómo comunicarse. Eso llevó a la gente a preguntar, a comentar lo que les pasó. Entonces se forma una cadena y nace la inquietud de hacer un curso de lenguaje de señas”, interpretó.

Contactos

Respecto de cómo reaccionan los chicos y adolescentes en el trato con un par sordo, comentó que para ellos “es más fácil”.

“Hemos tenido experiencias de inclusión en actividades en escuelas de oyentes. Hay un primer momento, que nos pasa a todos los que nunca estuvimos en contacto con un sordo, que paraliza, porque uno se queda sin saber cómo entender o hacerse entender con esa persona, pero es solo un primer momento. Siempre pasa lo mismo, pero al rato comienza a cambiar y después se generan relaciones bárbaras porque solos se van comunicando, como pueden, pero se generan relaciones”.

Dijo que “el sordo necesita tanto que la sociedad los comprenda que son muy dadivosos y ayudan un montón a que el otro pueda aprender señas. Explican, cuentan las señas, lo hacen con todo placer, porque saben que de esa manera el otro va a poder entablar una relación.

La gestualidad facial se complicó en pandemia

“El tiempo que tuvimos presencialidad, optamos por usar las mascaritas transparentes cuando estábamos con la burbuja. En los momentos de recreo agregábamos el tapabocas o el barbijo transparente”. A pesar de que el lenguaje de señas es muy gestual, intervienen muchos factores más allá de las manos. Uno se comunica con todo el cuerpo, pero lo facial es muy importante. Más allá de la lectura labial, la gesticulación hace que a lo mejor una seña pueda interpretarse de dos maneras totalmente diferentes, porque tiene la emoción. Todo lo que uno puede aportar con lo facial, en estos casos se ve afectada. Fue entonces cuando el barbijo transparente o la máscara resultó importantísimo, sobre todo cuando estuvimos en burbuja, por el protocolo sanitario”.

La ley de lengua de señas dará herramientas para una verdadera inclusión de estas personas

La profesora Gualdesi comentó que ahora se está trabando la ley de lengua de señas a nivel nacional, y se está a la espera de que haya una respuesta favorable, ‘para que desde el gobierno se tome al lenguaje de señas como lengua en sí, porque es una lengua, pero se la tiene que reconocer como tal. ¿Para qué? Para que el Estado brinde las herramientas sociales que faciliten esa comunicación, que es la gran barrera del sordo, que no la tengan que salir a buscar, que la obtengan porque esté disponible sin que sea tan difícil ese proceso comunicativo’.

Sobre de qué manera beneficiará a los sordos esta ley, comentó que ‘las principales dificultades se les presentan cuando deben realizar algún trámite o acceder a algún tipo de información muy precisa. Cuando van a algún organismo, al hospital o cuando quieren denunciar algo o deben asistir a un juicio.

En todas esas cuestiones sería ideal que el Estado tenga intérpretes disponibles en esos espacios, para que haya un intérprete de lengua de señas que los acompañe. Obviamente que sea intérprete, no cualquier persona que sabe lenguaje de señas, porque ese es otro tema que roza el respeto por la persona sorda. El intérprete es quien tiene la responsabilidad precisamente de decodificar el mensaje que está pidiendo que le transmita un sordo, o al revés’, argumentó la docente.