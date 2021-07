Receso invernal: cómo divertirse mientras se contribuye al bienestar del organismo

19/07/2021 - 21:17 Santiago

Llegaron las vacaciones de invierno, y los profesionales de la salud sostienen que es un tiempo ideal para que tanto niños como jóvenes realicen las actividades, que los últimos meses, por las obligaciones escolares, laborales y familiares quedaron relegadas.

El Dr. José Stenberg, médico cardiólogo infantil y deportólogo, en diálogo con EL LIBERAL remarcó la importancia de realizar actividades recreativas de destreza física, para contribuir al bienestar del organismo mientras se divierten.

"La actividad física en niños es parte de las medidas necesarias para mantener la salud de mente y cuerpo. Lo mismo ocurre con los adultos. En el mundo, los niveles de sedentarismo en niños y adolescentes superan el 30 y el 40% de población infantil, lo cual hace suponer un futuro con alta incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Sólo por lo anterior se justifica todo esfuerzo para que nuestros niños realicen actividades físicas. Pero además es una excelente manera de mantenerlos entretenidos en período de vacaciones, evitando la actividad ligada a dispositivos electrónicos, y fomentando la relación social con sus pares", consideró el profesional, al pedir además que los pequeños se desvinculen de la tecnología, al menos por estos días.

Las distintas sociedades científicas de pediatría y de medicina del deporte sugieren, como mínimo, que el niño desarrolle 1 hora de actividad todos los días con intensidad moderada a alta, según manifestó Stenberg.

"Es de destacar que dichas actividades no necesariamente deben ser deportes. Toda actividad que signifique un entretenimiento (lúdica), pueden ser juegos infantiles, paseos en bicicleta, asistir a academias de danzas, artes marciales, y por supuesto las escuelas de iniciación deportiva, todas tienen validez y aportan al desarrollo de capacidades físicas que no podrán ser desarrolladas en otras edades de la vida. Por lo tanto de no hacerlo ahora, los estaríamos privando de por vida", explicó el médico.

Y agregó: "Existe evidencia de que los niños que realizan actividades al aire libre tienen mayor rendimiento en desarrollo de destrezas físicas y cognitivas, que aportan a su rendimiento escolar".

Recomendaciones para una buena ejercitación

Las actividades pueden realizarse en una sesión de 1 hora o más.

"De no ser posible, se puede fraccionar en actividades más cortas y variadas, aun tomando de cómplice a los dispositivos que tanto han sido adoptados por la actividad escolar. Pueden usarse múltiples páginas de internet que proponen actividades funcionales, así como coreografías de bailes y demás propuestas para niños de las distintas edades. En definitiva sólo hay que proponer lo que esté al alcance de las posibilidades, pero evitar el mal del sedentarismo en niños, generando adolescentes y adultos más sanos", recomendó el Dr. José Stenberg.

Descanso para todos: ''Los padres no tienen que estar obligados a ocupar el tiempo de los niños''

Por su parte, la Lic. Rosario Sanguedolce, psicóloga infantil también se refirió al tiempo de descanso de niños, pero además de los padres, quienes también tienen derecho a su esparcimiento.

Sobre el tema, sostuvo: "Hay que buscar juegos, entretenimientos para lidiar con el aburrimiento, porque el tedio estará presente, y en cierto punto está bien que así sea, para dar lugar a la creatividad de los niños. Es necesario que los chicos sean recreativos, que jueguen, en lo posible lejos de la pantalla del televisor. La idea es que tengan siempre una actividad recreativa".

Sin embargo, lejos de comprometer al ciento por ciento a los progenitores, la especialista indicó: "Los padres no tienen que estar obligados a ocupar el tiempo de los niños. Es importante que los chicos también encuentren la forma de generar su creatividad, su propio juego, su forma de interactuar dentro de lo que se pueda en el marco de la pandemia. Pero no es una obligación que los padres tengan que hacerlos jugar sí o sí. Los niños tienen que buscar la forma de divertirse, de conectarse personalmente con alguien, ya sea con sus hermanos o sus amiguitos, hacerlo al aire libre, con todos los recaudos necesarios. Esto servirá además para hacerlos un poco más independientes y responsables".