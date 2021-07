21/07/2021 - 23:38 Santiago

"El avance del invierno, las bajas temperaturas, los virus estacionales y la mayor circulación de los niños por las vacaciones determinaron un notorio incremento en la incidencia de cuadros respiratorios", explicó el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra, al contar cómo transcurre "sanitariamente" la primera semana de receso escolar. En esta oportunidad remarcó además la importancia de que los padres sepan qué hacer ante los primeros síntomas de enfermedad de sus hijos.

Asimismo indicó que en la mayoría de los casos, la consulta médica llega por afecciones, tanto de vías respiratorias altas (como rinitis, anginas, faringoamigdalitis, sinusitis, laringitis) como bajas (bronquiolitis, bronquitis y las temidas neumonías).

"Los niños pequeños, menores de dos años, y sobre todo los que no superan los seis meses, son los que presentan mayor riego de enfermarse y contraer cuadros graves, sobre todo si no reciben lactancia materna o si presentan su carné de vacunación incompleto. La mayoría de los cuadros es de origen viral. Debemos recordar que no sólo circula el temido virus del Covid, sino también los gérmenes estacionales, responsables de un gran número de patologías respiratorias que pueden causar secuelas graves o incluso la muerte", remarcó el especialista.

Sobre los motivos de consultas en los últimos días, Muratore sostuvo: "Se pudo percibir, en éstos últimos días, un notorio incremento del número de afectados. Si bien aún existen padres que se resisten a concurrir a las consultas pediátricas por el temor al contagio del Covid, el número de pacientes se incrementó también favorecido por el retorno del transporte público".

Y agregó: "La falta de atención profesional en los niños enfermos, favorece la peligrosa automedicación y la complicación de los cuadros clínicos".

"Las recomendaciones son muy claras, y sugieren no demorar la consulta médica ante los primeros síntomas tales como fiebre, congestión, tos, dificultad para alimentarse o dormir".

"Recién transcurrió solo un mes del invierno y no debemos olvidar la vacuna antigripal cepa 2021, sobre todo en aquellos que presenten algún factor de riesgo", sentenció el profesional.

La vacuna contra el Covid es una gran esperanza

La vacunación contra el coronavirus podría llegar a la comunidad infantil más pronto de lo previsto, lo que significa un gran avance en la lucha contra la enfermedad.

"Otra gran esperanza para nuestros niños y adolescentes es la llegada a nuestro país de las variantes de vacunas contra el Covid, aptas para ser usadas en este grupo etario", celebró el Dr. Ángel Muratore sobre el beneficio que significaría la inmunización en este grupo etario.

"La inmunización de este importante grupo etario nos da la esperanza de un lento retorno a la ansiada normalidad, sobre todo si se tiene en cuenta la inminente vuelta a las clases presenciales".