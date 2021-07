Destacan la importancia y seguridad de la vacuna contra el Covid en las embarazadas

24/07/2021 - 02:02 Santiago

La vacunación contra el Covid-19 a las embarazadas es una de las herramientas sanitarias más beneficiosas en cuanto a salud, teniendo en cuenta que su aplicación resguarda la vida, no solo de la mamá, sino también del bebé por nacer, ya que los riesgos de complicaciones en la gestación disminuyen considerablemente.

La Dra. Valeria Heredia, coordinadora del Servicio de Maternidad del Hospital Regional "Ramón Carrillo", explicó a la comunidad santiagueña la importancia de recibir las dosis y remarcó los visibles beneficios que pueden ganar las embarazadas al estar protegidas por la vacunación, y las complicaciones que pueden sufrir en caso de no recibirla.

"Es importante que todas las embarazadas reciban la vacuna. En este año 2021estamos en un escenario que es totalmente diferente al que vivimos en el 2020. En este año, las diversas organizaciones de salud y las sociedades científicas consideran a las embarazadas una persona de riesgo para enfermar gravemente por Covid. Por eso es importante que todas las embarazadas reciban la vacuna", explicó inicialmente la profesional de la salud.

En ese sentido dejó asentado que, tal como determinan los estudios científicos, "tanto la vacuna contra el Covid como todas las vacunas salvan vidas".

"La vacuna es una de las primeras armas que ha tenido la salud pública para mejorar la expectativa de vida a lo largo de la historia de la medicina", explicó la doctora.

Resguardo

En tanto que, específicamente sobre la vacuna contra el coronavirus, la Dra. Heredia manifestó: "La vacuna contra el Covid-19 ha mostrado seguridad con respecto a que no ha presentado efectos adversos graves en este grupo importante como es el de las embarazadas. No está hecha con virus vivos atenuados, que es importante porque las embarazadas no podrían recibir esas vacunas; y ha demostrado efectividad en las formas graves de Covid. Entonces, basado en estas características, la vacuna se convierte en algo seguro para las embarazadas y que es necesaria, ya que ellas son personas que tienen riesgo a enfermar gravemente por coronavirus", expresó la especialista.