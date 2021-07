La reducción de abipones y sus negocios con el ganado mular

24/07/2021 - 18:15 Santiago

Por Lic. Héctor F. Peralta Puy, ACSIH. Rector del SEEHS, Especial para EL LIBERAL

Poco sabemos sobre las actividades económicas y ganaderas de la reducción de abipones. Pero esa historia se encuentra en documentos que expresan las acciones de los jesuitas y sus relaciones comerciales con otras jurisdicciones. Cuando llegaron las órdenes para el “extrañamiento”, comenzaron a organizarse los controles en los libros contables de las reducciones, colegios y demás propiedades, con la finalidad de ejecutar las confiscaciones ordenadas por el rey. El padre José Sánchez fue investigado por sus negocios mulares efectuados con comerciantes de Santa Fe, del Potrero de Tapia, con algunos intermediarios y el Colegio Jesuita de San Miguel, del cual era rector al momento de la expulsión. En primera instancia, el gobernador elaboró un cuestionario para obtener información de los testigos, aparte de otras denuncias sobre las recepciones de mulas durante junio y sus destinos. De esta manera, en San Miguel, comenzó el 5 de septiembre de 1767 el desarrollo de las denuncias, el proceso judicial, las declaraciones y las exhibiciones de distintos documentos en contra de José Sánchez, uno de los fundadores de la Reducción de la Purísima Concepción de Abipones.

En la primera declaración, Pedro Esteban Galtiel expuso que el conductor de las mulas fue el vecino tucumano Juan Silvestre Dehesa y Helguero, encargado de arriar unas 1.200 mulas (contrariando a la pregunta referida a 2.200 mulas) desde abipones hasta el Colegio en San Miguel, en junio o julio de 1767, “…las cuales sabe así mismo recibió dicho padre José Sánchez […] y que las pusieron a invernar en el Potrero de Tapia…”. Según Galtiel, el padre le dijo que Dehesa y Helguero debía recibir doce reales por cada mula, ocho por la invernada y cuatro por la conducción desde la reducción hasta Salta. Lo mencionado por el capitán Martín Ángel Varón fue coincidente con la anterior declaración, acerca de que Dehesa y Helguero “...iba a la reducción de abipones a traer una tropa de mulas para el padre rector de este Colegio [y que] las pusieron en el Potrero de Tapia…”. También informó los valores de “…a razón de cuatro reales hasta aquí y ocho por la invernada…”, aunque estarían en esas tierras hasta el año siguiente. Destacamos las diferencias mencionadas entre el precio de las mulas arriadas hasta el Colegio y Salta, algo favorable para Sánchez. El registro del comerciante Miguel Viaña explica que Dehesa y Helguero le vendió unas mulas “…a los padres jesuitas de este Colegio y que las puso en invernada…”, sin especificar número ni precios. Para la última pregunta, Galtiel se explayó sobre la venta de unas “…doscientas y más mulas…” por parte de Dehesa y Helguero al padre Sánchez, a costo de seis pesos a pagar en carretas y plata, de modo que el jesuita entregó 550 pesos “…por otros tantos que le debía el dicho Helguero…”. Para Varón, sin fijar el número de los animales en la transacción, el costo y el pago fueron determinados por unas carretas y 550 pesos, mientras que para Viaña, el pago por la compra de las mulas fue de 500 pesos y carretas, aunque la plata era para dicho Helguero. Observamos en las tres declaraciones las coincidencias en lo central de las averiguaciones del gobernador, a pesar de las diferencias en algunos precios y números. Aparte, el objetivo del caso fue determinar la totalidad de los animales pertenecientes a Sánchez y al Colegio, los cuales debían ser embargados, sin perjudicar a terceros con derechos en contra de los jesuitas expulsados.

El documento de la comercialización fue fechado el 19 de mayo y firmado en el paraje de Oratorio por Dehesa y Helguero, determinando que había recibido 1.224 mulas “…con siete mansas y las demás churracas (sic)…” por parte del padre Pedro Gandón, las que debía entregar en la invernada de Salta. De las mismas, tenía que beneficiarse “…a cuenta de la invernada y flete a precio de doce reales de cada mula y a seis pesos y cuatro reales cada mula de las que se me han de dar a dicha cuenta, rebajando ochenta y tres pesos y cuatro reales que tengo recibidos…”. Este registro no solamente demuestra la actividad económica de la reducción y su relación con el Colegio de San Miguel, sino que el ganado mular de Concepción se encontraba pastando en el paraje de Oratorio, sobre el Curato de Sumampa, para alejarlo del asentamiento con los fines de protegerlo de los avances de los mocovíes y abipones, frecuentes por las tierras fronterizas. Posteriormente, el 7 de julio, el padre Sánchez le encomendó a Helguero la entrega de 447 mulas de la reducción a Salvador de Amenavar, apoderado de Gabriel Quiroga (vecino de Santa Fe), “…por ser mulas de dicho Gabriel Quiroga…”, las cuales debían ser transportadas y entregadas en Salta. Con este registro, la deuda de los jesuitas quedó constatada por el gobernador, aunque se puso en duda la credibilidad de Quiroga y su “cajero”.

Posteriormente se registró una de las obligaciones de deuda firmada por el padre Sánchez, a favor de Manuel de Gabiola, del once de enero de 1767: “Digo yo el padre José Sánchez […] que es verdad que debo y pagaré a don Manuel de Gabiola, vecino y alcalde provincial de la ciudad de Santa Fe, la cantidad de tres mil veintisiete pesos en plata sellada corriente, procedidos de quinientas y siete mulas chúcaras que me ha entregado a precio de seis pesos en plata cada una […] y dichos tres mil veintisiete pesos los he de dar y pagar dentro de un año que se contará desde el día de la fecha de esta obligación…”. Pero la deuda no fue pagada por Sánchez, debido a que “…se hallaba sin plata para poder cubrir esta dependencia…”, ya que el dinero había sido “…invertido la que tenía su colegio en pagar otras dependencias que le instaban…”, según la versión brindada el 5 de septiembre por el doctor José Ignacio Villafañe, presbítero de la ciudad de San Miguel y con poder -otorgado por Gabiola- para cobrar lo convenido el 11 de enero. Pero para honrar la obligación firmada, Sánchez propuso la entrega de “…la misma cantidad de mulas que tenía en su potrero, por no haber otra forma en la sazón”. Ante esto, Villafañe aceptó para “…evitar atrasos a su dueño, y de orden de dicho padre se me entregaron a más de las quinientas dieciséis mulas…”.

Ante este pedido, el gobernador solicitó a Villafañe la exhibición de su poder para demandar dichas mulas, como también la prueba del día y el lugar en donde realizó la transacción con Sánchez. El documento presentado fue una carta redactada el 14 de julio de 1767 en Santa Fe, por Manuel Gabiola, en donde constaba “…la transacción y recibo de dichas mulas con el padre rector…”. Verificadas todas las versiones y constatados los documentos correspondientes, el gobernador decretó que 545 mulas, trasladadas por Dehesa y Helguero, pertenecían a la reducción de abipones, de acuerdo con las confesiones de Sánchez, de modo que las mismas fueron ajenas a Gabriel Quiroga, debido al hecho de “…habérselas vendido a los padres jesuitas, contra quienes mandó recaudar dicha tropa a su cajero don Salvador de Amenavar […] y solo tenía derecho al importe de ellas que se le estuviese restando al plazo que constate de su contrata…”. Con este dictamen se comprobó la existencia de las mulas como parte de las propiedades de los jesuitas, las actividades ganaderas de la reducción de abipones, del Paraje de Oratorio y sus relaciones financieras con el Colegio Jesuita de San Miguel. l