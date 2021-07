Santiago del Estero y El Barco: Final de un debate histórico

24/07/2021 - 19:57 Santiago

urante poco más de medio siglo corrieron ríos de tinta y se acumularon publicaciones que debatían sobre quién fue el fundador de la ciudad de Santiago del Estero. La falta de actas capitulares, y del acta de fundación con ellas, de los primeros años de la “Madre de Ciudades” y de la ciudad del Barco provocó la confusión, el error y continuidad de una discusión historiográfica de liminar importancia para el pasado hispánico de la antigua provincia del Tucumán.

Los resultados de la investigación del argentino el Dr. Gastón. G. Doucet, quien en 1981 halló un documento que pondría fin al remanido debate. Los resultados de su investigación en los archivos bolivianos fueron difundidos por el historiador santiagueño Luis Alén Lascano y publicados en los últimos años.

El Barco/Santiago del Estero es, como dice Binayán Carmona (1999), hablar de un acontecimiento que marcó el nacimiento de la region del Tucumán, que sería matriz de la Argentina: matriz social, inicio de un gran proceso, no acabado hasta hoy, de mestizaje y de fundación y desarrollo de familias troncales, linajes y genealogías argentinas. Por ello es que la dilucidación de los orígenes de la Madre de Ciudades sea importante para la genealogía argentina.

La ciudad del Barco y Santiago del Estero (1550-1553)

La ciudad de Santiago del Estero es el resultado de tres grandes esfuerzos, que se concretan en tres grandes nombres: Diego de Rojas (1543), Juan Núñez de Prado (1550-1552), y Francisco de Aguirre (1553). La ciudad del Barco fue fundada el 29 de junio de 1550, por Juan Núñez de Prado, tal como lo ordenara el Virrey Licenciado Pedro La Gasca el 29 de junio de 1549: “Porqué vos el capitán, Juan Núñez de Prado, aveis de hazer la pacificación de los naturales y población de pueblo que vais a hazer y poblar la provincia de tucuman de lo que sigue…”

Núñez de Prado funda el primer asentamiento de Barco en la región de lo que hoy es San Miguel de Tucumán sobre los 27º11’ de latitud sur. Luego del reclamo del Gobernador de Chile Don Pedro de Valdivia, quien aducía que se había fundado un pueblo dentro del territorio de Chile (100 leguas contadas desde el océano Pacífico, y entre los 27°20 y 41º). Tras el asedio de Francisco de Villagra, enviado por Valdivia, Núñez de Prado decide trasladar Barco a un nuevo asentamiento. Es así que, en 1551, lleva a la ciudad a lo que hoy es el límite entre Santiago del Estero y Salta (en territorio salteño, dentro de los Valles Calchaquíes). Luego de un lapso de tiempo en 1552, y ante la situación de litigio planteada por Chile, y por estar en una zona donde los naturales eran muy belicosos, y escaseaban los alimentos, Núñez de Prado decide realizar un nuevo traslado, esta vez en el Sur del actual emplazamiento de la ciudad capital de Santiago del Estero. En este tercer emplazamiento de Barco, Francisco de Aguirre, tomará preso a Núñez de Prado, mudará la ciudad pocos metros al norte y la bautizará con el nombre de Santiago del Estero en 1553.

De ella saldrán expediciones de reconocimiento, conquista, fundación y colonización de gran parte del territorio del centro y norte de nuestro país. Pero para ello era preciso dar comienzo a la prodigiosa tarea de reconocer la tierra, observar los peligros que se ciernen sobre ella para protegerla y fundar nuevos pueblos que sirvan de cadena que uniría luego las rutas hacia Chile, Perú y una futura Buenos Aires. Un poco más de treinta años habían transcurrido desde la fundación, y ya la ciudad de Santiago era la cabeza de la Provincia del Tucumán. Era, así, la sede de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de una vasta zona que luego será corazón de la futura Argentina.

Hoy conocemos la verdad histórica, pero durante los últimos casi sesenta años se ha desarrollado un debate historiográfico sobre si la ciudad rebautizada por Aguirre era una nueva ciudad o la continuidad de la del Barco. En esa discusión o debate tomó decidida parte el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero quienes adhirieron al dictamen de la Academia Nacional de la Historia, quien indicó que fue Francisco de Aguirre el fundador de la Madre de Ciudades, habiendo realizado tal cosa el 25 de julio de 1553.

Este documento que se publica es de suma importancia ya que certifica un hecho debatido en la historiografía argentina en general y santiagueña en particular. Pero la historicidad de ciertos hechos o acciones humanas cuyas consecuencias afectan el presente necesitan justificación documental para su validez. Es este el caso de la discusión sobre si Francisco de Aguirre o Juan Núñez de Prado fueron los fundadores de Santiago del Estero; si Santiago del Estero es la continuidad de la ciudad del Barco o por el contrario es una ciudad de nueva fundación. El documento prístino que facilitaría esa información sería el acta de fundación de Santiago y/o la del Barco. Lamentablemente los libros de actas capitulares del cabildo santiagueño se hallan perdidos para los dos primeros siglos, salvo algunos escasos y aislados documentos.

Ninguna de esas actas aisladas, de los siglos XVI y XVII, corresponde a la de fundación y tampoco proporcionan datos sobre el tema citado.

El documento que se transcribe al final, forma parte de lo que la archivología llama una unidad compuesta, esto es un expediente judicial o autos judiciales que fueron redactados en la ciudad de Santiago del Estero en el año 1590 a instancias del gobernador del Tucumán Juan Ramírez de Velasco y manuscrito por el escribano de cabildo Gerónimo Vallejo. El expediente debía ser examinado por la máxima autoridad judicial de estos territorios al sur del virreinato del Perú, la Real Audiencia de La Plata (o Charcas, actual Sucre, Bolivia), quien se expediría sobre el tema litigioso. Debió conservarse entre los papeles de la escribanía capitular el expediente original pero lamentablemente el archivo del cabildo ha corrido la misma suerte que el archivo mayor de gobernación del Tucumán.

El expediente judicial se halla en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia formando parte de la serie documental titulada Expedientes Coloniales de la Real Audiencia de La Plata. Ha conservado la carátula original que posee el siguiente texto e inscripciones:

“[cruz] 1590

Joan Ramirez de Velasco

Gouernador de Tucuman

sobre

El nombrami[ent]o d[e] los alguaciles

m[a]yores con voz e voto en cauyldo

[e]s[criban]o Joan de Losa [rubricado]”

El estado de conservación es en general bueno con mínima manchas de humedad y traspaso de la tinta de una faz a la otra de las hojas pero que no dificulta la lectura del mismo. La tinta no presenta oxidación aparente y el color de la misma se ha mantenido estable (color negro). El expediente es una copia legalizada de un original que no se ha conservado como se dijo. El tipo de letra utilizado es la conocida como letra procesal con algunas influencias mínimas de la humanística o bastardilla. En general podemos decir que el texto posee una gran cantidad de abreviaturas y grafías de difícil lectura para el ojo no acostumbrado a este tipo de escritura paleográfica. Asimismo, la presencia de enlaces entre letras y rasgueos al final de palabras y renglones sin valor fonético, hacen de su lectura e interpretación una tarea poco asequible.

A raíz de un diferendo en 1590 entre el gobernador del Tucumán Juan Ramírez de Velasco (1586-1593) y el Cabildo de Santiago del Estero se inicia el expediente: el primero hace uso de la facultad de nombrar alguaciles mayores en el segundo, quien pretende que éstos no tengan voz ni voto en la cámara capitular. A los fines de presentar pruebas en el litigio, el escribano del cabildo santiagueño Gerónimo Vallejo extracta de los libros capitulares información de las actas, entre las que aparecen referenciadas la de la fundación de la ciudad del Barco de 29 de junio de 1550 (Figura N° 2) y la del 25 de julio de 1553 del traslado de la ciudad y cambio de nombre por Francisco de Aguirre. En el comienzo, la certificación de Vallejo dice:

Santiago del Estero, FECHA 1590

Certificación del escribano de cabildo de Santiago del Estero sobre la designación de alguaciles mayores y oficiales reales realizada por parte de los gobernadores del Tucumán en el cabildo de las ciudades del Barco y Santiago del Estero (fragmento)

ABNB, Expedientes Coloniales, 1590, 5-58.

Procesal. Bueno.

[Folio recto]

Yo G[e]r[o]nimo Vallejo escrivano y del cabildo/ desta mui noble çiudad de Santiago del/ Estero doy fe y verdadero testimo/nio como por los libros del cabildo desta/ ciudad consta e paresce que el veinte e/ nueve dias del mes de junio de myl e zinqu[en]ta años el cap[ita]n/ Jhoan Nuñez de Prado en nombre de Su M[a]g[esta]d fundo e/ poblo esta ciudad que fue la prim[er]a de esta govern[aci]on/ y le puso por nonbre la ciu[da]d del Barco el qual dia le/vanto el arbol de la Real Justiçia y dende este dia/ en adelante fue nonbrando alcaldes y regido/res y escr[i]u[an]o y se hizo la traça de la ciudad e por los/ Capitulares fue reçeuido el dicho Jhoan Nuñez/ de Prado al uso y exerçiçio de tal capital gen[er]al/ y Justiçia M[a]yor de estas Prouinçias e señalo/ egidos guertas y asientos de y[ndi]os y lugarteny[ent]e/ y otros oficiales del cabildo y de la ziudad y/ se fueron haziendo estas cossas hasta que/ en quatro dias del mes de d[i]z[iemb]re de myl e qui[nient]os/ [al margen: Rodrigo Palos] e zinqu[en]ta años juntos en su cabildo el Cap[ita]n Jhoan/ Nuñez de Prado fundador M[a]rt[i]n de Ren/teria Fr[a]n[cis]co de Valdenebro alcaldes, Joan/ Vazquez e Diego de Torres Al[ons]o D[ia]z Cauallero/ Al[ons]o del Arco Lorenzo Maldonado regidores/ rezibieron a Rodrigo Palos por Alg[ua]c[i]l M[a]yor/ con boz e boto en el cabildo e hizo el j[urame]n[t]o de solenydad/ e adelante paresce que los cabildos que se fue/ron haziendo con el d[i]cho Rodrigo Palos botar/ en ellos como los demas regidores como tal/ Alg[ua]c[i]l m[a]yor./ Y en veinte e zinco dias del mes de julio de myl/ e qui[nient]os e zinquenta e tres años Fr[a]n[cis]co de Aguirre ten[ient]e/ General en esta govern[aci]on por don P[edr]o de Valdivia/ [Folio vuelto] Governador de las provin[ci]as de Chile mudo/ Esta çiu[da]d e le puso por nonbre Santiago/ .

Se establece así sin dudas porque el extracto surge del primer libro capitular original de la ciudad del Barco que fue fundada por Juan Núñez de Prado el 29 de junio de 1550 y que esa misma ciudad tres años después será mudada de lugar por Francisco de Aguirre y rebautizada como Santiago del Estero. Por lo tanto, a pesar de haberse planteado como base que ciertos documentos dicen que Aguirre ‘fundó y pobló’, en realidad cambió de lugar una ciudad existente a la que dio nuevo nombre para unir a la memoria de la supuestamente nueva ciudad fundada su propio nombre y recibir la gloria de ser tenido como fundador. Es posible, además, que cuando se redactaron las actas del último tercio del siglo XVIII, aquellas que dicen que Aguirre fundó el 25 de julio, la memoria de la ciudad de Núñez de Prado era algo inexistente principalmente porque ya para ese tiempo los libros de actas de los dos primeros siglos estaban perdidos y por lo tanto no era posible investigar en documentación del siglo XVII y aún del XVI sobre el origen urbano y su fundador.

