Hebras de Sol

24/07/2021 - 22:15 Santiago

Con el alba se aromaban los rincones de su alma, con fragancias infinitas de poleo y solía permitirle al sol jugar entre sus dedos.

Justina recorría los rumbos solitarios del patio hasta llegar a la proximidad circular de una frontera vegetal para liberar su majada; los ojos rojizos desde las cenizas aguardaban la brisa de su aliento para convertirse en llamas, entonaba con su voz agreste vidalas en quichua, mientras acomodaba las chamizas, como un gesto lejano de sus carencias.

Horcones de quebracho sostenían la figura de su rancho y el salitre mordía presuroso sus paredes. Extendidas sobre el cerco, como una señal de labor y esperanza, las lanas, que movidas ondulantes por el viento, parecían despedirse de su entorno.

Sus manos sugerían un vuelo de magia digitado y las hebras, una continuidad de su alma, el huso a sus pies danzaba una ceremonia de temblor y fantasía; cada movimiento era un ritual por donde se asomaban los enigmas ancestrales de sus tareas y su perfil añejo era parte inseparable de ese laberinto de hilos corredizos y se desprendían de sus años algo más que sus rítmicos latidos.

En la siesta, Justina, ubicada a la sombra del alero, desgranaba el maíz, como suspendida en el tiempo y en su mente se dibujaban las formas hilvanadas, que llevadas al telar se traducían en piezas artesanales.

Cada vez más complicao, che –comenta a su hija, la Teodora-. Ya no queda monte, pan´de v´ia ir a sacar las tinturas pa´ teñir?

Ajá mama, así es. Dicen que ya han alambrao todo, pa´lao del río todo.

Has visto lo qu´i traído la otra vuelta?, así un poquito.

Mira ese horizonte de siesta y ese aliento salitrero le recorre el rostro, una perla de sudor se precipita al suelo agrietado en cada parpadeo, figuras salamanqueras persiguen su destino de mudanzas, buscando ampararse en los breñales para espiar su magia.

Justina repasa unos pequeños recipientes donde prepara los colores; no lo sabe, pero ella es dueña de esa acuarela silvestre y milenaria donde surgen los matices amparados en sus manos laboriosas y comulgan los cromáticos latidos de un misterio, que se niegan a marchar hacia el olvido.

Acaso quiera la tarde quedarse eternizada en sus hilos, o fue ella quien le robó la brasa al poniente para dejarla prendida en una cobija, tal vez quería la luna con su atavío de plata vestirse de paisaje, que presume de añoranza; bajaría entonces silenciosa, cuando nadie la viera, a ese recinto de maderos y líneas superpuestas. Sólo Justina, al lucero de cobre le extrae su color antes que amanezca, para adornar con él un poncho, que entibie a la distancia o resguarde en él una niñez acurrucada; si hasta el mismo viento le rinde su homenaje al borde de patios calcinados de su entorno.

_ Adónde va mama ya?

_ Io ti dicho que a buscar las tinturas, a la vuelta v´ia traer algo de suncho para barrer un poco; ah, decile al chango –Juancito, su nieto- que se fije en la majada, están balando, que vea, decile.

Allá va Justina, orillando el salitre, masticando un poco de algarroba, que guarda en la pirua, se aleja con su vestido algo desprolijo y en su vientre las huellas tiznadas del mesón, unos flequillos rebeldes se le escapan de su pañuelo bataraz; en sus pies, la humilde nobleza andariega y firme le sostiene de su tiempo, pero de sus viejas alpargatas se fugan con vergüenza sus dedos, y refriega el vacío en sus manos, igual que sus ojos, llenos de polvo y lejanía, donde ayer era una expresión verde.

_ Y, mama?

_ Callate; nada, che. Y encima ¡quenó me ve uno de esos cosos, que habían comprao la tierra, quenó me ve y me grita: “¿Qué andas haciendo, vieja y mierda? Rajá de aquí”; mirá vos, che, a dónde v´ia ir uno, todo está alambrao, eh mierda che, hasta cuándo?

Suspira mientras una brisa de otoño se descuelga en su rancho, como un presagio gris que aleteaba cerca. Humedece sus labios con unos tragos de agua, que es toda una bendición sujeto en las gredas de las tinajas, luego de un rato sigue su itinerario marcado desde siempre.

Por cada golpe en el mortero, molía lago más que un pan vegetal, molía los veranos que guardaba en su corazón y dejaba escapar en su telar como un hechizo, eran dos cosas al mismo tiempo, silueta y mortero, que solían a veces confundirse en una cadencia montaraz que salpicaba las latitudes con aromas maternales.

Después nuevamente dedicada al proceso previo del telar; todo requiere habilidad y paciencia, aunque a veces pareciera un movimiento mecánico y organizado es siempre muy trabajoso; con una herencia nocturna diaria, la fatiga, pero con un sueño nuevo del alba, que comienza con el primer hilván, el primer punto y la sigue todo ese universo oscilante de hilos digitados y las miradas fugaces que recorren sus fronteras.

_ Un mate, mama? Io sigo.

_ Claro, m´hijai, metele, voy a descansar un rato.

Hay tiempo, dice Justina, mientras acomoda sus recuerdos en su silla de tientos, en cada sorbo disfruta la vida, así, plena de lucha y dolor, dispuesta a dar hasta el último instante vital en la jornada a favor de los suyos, con placer de la tarea cumplida, con ella misma y con la vida; así como con el mandamiento de un evangelio vegetal, desconocido, de estas Marías silvestres anónimas y afligidas, con su Belén y Calvario a cuestas; el mandamiento de servir.

_ Che, hijai, este domingo es que se reúnen quenó en el almacén del Turco?

_ Ajá, mama.

_ Para vender algo, digo; con lo que nos da ese maula, mirá; che, y los otros, esos gringos de dónde son, los que compran en cantidad?

_ De Buenos Aires no sé qué, dicen.

Con el lento trajinar de la zorra por el sendero también zigzagueante se dirigen al pueblo con su carga de ilusiones, mira con tristeza y dulzura sus obras, nadie dará el precio justo por ellas nunca, los acomoda casi acariciándolas, suspira y mira a lo lejos, hay algo de su vida que se desprende, como a una dimensión desconocida. Duele en sus ojos, duele en sus manos y al instante pareciera que siglos de abriles se le cuelgan logrando encorvar más a su pequeña figura.

Sacudida por el viaje dice disimulando lo que siente.

_ Me duele un poco la cabeza, ayer qué mareo me ha dao.

_ Usté también, mama, cree que con esos yuyos que toma le va a pasar todo.

Por la tarde, de regreso, esta vez mucho más silencioso, con unos pocos pesos obtenidos, las necesidades no cotizan en bolsa, su índice lo marcan las urgencias personales, pero claro el mercado no entiende. Esa noche se acostó temprano.

Primero, la extrañó el Lucero, después la sinfonía del monte madrugador, que detuvo su canto porque no la hallaba, el tizón de su vida se había apagado. Se fue tejiendo seguramente, hilvanando esta vez con estrellas, con el huso desprendiendo hilos luminosos, se fue tejiéndole una talega al viento para guardar sus remolinos, sus manos seguirán moviéndose en esa danza singular.

Ella era quien desovillaba el Sol como un milagro, para devolverlo extendido en mantas que abrigaban la desnudez y el desamparo.

Teodora deja que el viento siestero seque sus lágrimas, mientras sigue con su tarea, aquella que heredara mucho antes de nacer; el telar, donde también se teje la vida.

Amanece.

_ Juancito, fijate quién golpea las manos.





