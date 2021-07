“Amo ir a Santiago del Estero y ya estamos encaminados para volver”

24/07/2021 - 22:39 Santiago

Daniel Agostini es uno de los músicos de la movida más querido por los santiagueños y extraña mucho no poder venir a la provincia a la que no solo disfruta como artista sino también en la cotidianidad al ser un fanático de la pesca. “Hace un tiempo, por la pandemia, que no puedo ir a Santiago, pero ya estamos encaminados para volver. Los extraños a todos y es un enorme placer hablar con Panorama por este nuevo aniversario. He participado siempre en esos maravillosos festejos en la provincia”.

Con respecto a su amor por la pesca, elige La Dormida: “Amo la pesca desde chico y disfrutar de la naturaliza, con amigos y la familia. De poder pasarla lo mejor posible y salir esos días a pescar y salir de los bolonquis del día a día”.

En otro pasaje de la entrevista se refirió a su proyecto musical y la vuelta a los escenarios: “Estamos trabajando y de a poquito vamos saliendo de este virus de porquería y esperando que todas las cepas queden obsoletas y volver a salir como siempre. Espero que dentro de poco estemos todos nuevamente abrazándonos, besándonos y viviendo la vida”.

Por último envió un afectuoso saludo a la provincia: “Santiago, muchas felicidades en este nuevo aniversario y que Dios los bendiga con salud. Bendiciones para todos, los quiero y los amo”.