“Es un placer y un honor saludar a los santiagueños en este aniversario tan importante”

24/07/2021 - 22:41 Santiago

El cantautor cordobés envió un saludo a todos los santiagueños por el cumpleaños nº 468 de la ciudad. “Es un placer y un honor saludarlos en este aniversario tan importante”, dijo Jairo mientras recordaba su primer paso por Santiago del Estero.

“Fui a Santiago cuando tenía 16 años con mi nombre, Mario González, aunque artísticamente ya me llamaban Marito”.

El artista nacido en Cruz del Eje, noroeste de Córdoba, contó que “iba a cantar los fines de semana con una banda de rock and roll en Santiago”.

Luego agregó sobre sus inicios: “Después me fui a Buenos Aires, actué en una entrega de Martín Fierro, les gustó y me contrataron de Canal 13 por un año para un programa que se llamaba la Escala Musical. Ese año salieron muchos cantantes que hicimos carreras prolongadas como Sandro, Litto Nebia y el Flaco Spinetta”.

Sin embargo, Jairo dijo que al poco tiempo atravesó uno de los momentos más duros en la carrera.

“A los 18 años dejé de cantar porque tuve una gran decepción, yo cantaba música de cámara, me presenté para una beca para ir a estudiar en Múnich, tenía un tutor porque era menor; yo me había preparado mucho, llevaba 3 años estudiando canto pero al tutor no le importaba eso y me enojé con el; volví a Córdoba y en ese tiempo habían mandado un telegrama a la casa de él de que había ganado la beca y el nunca me dijo nada”.

El cordobés que ya tiene shows programados con entradas agotadas en Buenos Aires y Córdoba, por sus 50 años con la música, contó su relación con el folclore.

“Yo he crecido con el folclore, era la música que se escuchaba en mi casa, en la calle; en mi niñez, el folclore pasaba un momento excelente; lo conozco muy bien y me encanta interpretar chacareras y zambas”.