“Qué lindo que es el arte santiagueño, la vida del santiagueño y su filosofía”

24/07/2021 - 22:54 Santiago

El festejo siempre va a estar con la alegría y con amor hacia las cosas que nos brinda la tierra. Eso siempre va a estar constantemente y aún en toda época. Todos los días, yo por lo menos, tengo mi corazón allá, mi pensamiento con la familia, los amigos y con todo lo que está pasando en la provincia. Un ratito de mi vida lo dedico o viene a mí el pensamiento por todo lo que se vive allá y por todo lo que me une a mí, la familia fundamentalmente.

Hoy, en este tiempo, lamento el hecho principal de no poder viajar con total confianza y con total libertad. A veces, se ha dado la posibilidad de ir por algún trabajo y después se detiene porque se ha vuelto, a lo mejor, complicada la cosa o aquí, en Buenos Aires, está complicado. Entonces, todo este tiempo ha sido de extrañar nomás y mucho. Me estoy cuidando hasta que me den la segunda dosis de la vacuna. Una vez que tenga la segunda dosis ya voy a viajar tenga o no tenga cosas para hacer allá.

En estos tiempos hay algo que condiciona que es la tristeza y el dolor a lo que nos está pasando ya no como santiagueño sino como ser humano y todo lo que le está pasando a la humanidad. Yo no lo puedo ignorar, me duele mucho, me da mucha tristeza y tengo miedo también porque han caído también muchos cercanos, amigos y parientes.

Es cierto, nosotros (la familia Carabajal) le estamos cantando a la provincia, al hombre santiagueño y a la vida del santiagueño porque, casi te diría, desde Andrés Chazarreta para estos tiempos toda la gente que ha estado en lo artístico nos ha enseñado.

Aún las letras más simples y las que aparentemente no profundizan tanto en el sentimiento, siempre te dejan alguna cosita linda dicha del hombre y de la mujer santiagueña, de su carácter, de sus costumbres, de su idea, de su filosofía. Esa ha sido siempre, me parece, la enseñanza y nosotros la seguimos.

Hoy en día con la aparición de Pablo Raúl Trullenque, Felipe Rojas, “Bebe” Ponti, Cristóforo Juárez y Juan Carlos Carabajal más el aporte de mis parientes como Agustín (su tío, hermano de su padre) y mi viejo (Carlos Carabajal) siempre se ha dado una visión bastante real, bastante buena de lo que es el pueblo santiagueño.

“Los caminos santiagueños”, por ejemplo, canción que hemos hecho con Juan Carlos Carabajal, habla profundamente de lo que es el santiagueño, de su espíritu de irse, de su espíritu de conocer, de andar y de volver siempre a Santiago aunque no vuelva su cuerpo, pero su corazón siempre está volviendo, siempre está cerca.

Saber que Santiago es un referente cultural en el mundo me da orgullo. Me da alegría también porque yo disfruto mucho de todo lo que hay, de todo lo que tenemos. En mi casa (en Buenos Aires), me gusta poner música de antes, de Los Hermanos Simón, Los Toledo y Los Manseros Santiagueños. Escucho las composiciones y todo lo que se dice, la poesía y digo: “Qué lindo que es el arte santiagueño, la vida del santiagueño, su filosofía”. Yo siento orgullo y mucha alegría realmente.

El santiagueño que ha pertenecido a una generación que se tenía que ir de Santiago, tiene una cosa muy hermosa que vos la puedes ver fuera de la provincia. Yo he conocido a miles de paisanos en Buenos Aires y en otros lugares del país y del mundo. Cuando vos lo ves fuera de la provincia te da ganas de abrazarlo, de llorar y de reírte también. El santiagueño que ha salido, que ha tenido que buscar su horizonte fuera de la provincia, es especial. Ese santiagueño, para mí, es el que resume muchas cosas. Tiene lo que tiene que tener un santiagueño: su cosa bien arraigada con la provincia, pero también tiene una visión del mundo de lo que pasa afuera que, a veces, el que se queda no la tiene y por ahí comete cosas de desconocimiento. Me doy cuenta rápido cuando lo escucho hablar a uno que nunca ha salido y su mundo es únicamente el que conoce. Como es muy orgulloso el santiagueño, a veces comete errores.

Pero, el que sale y aprende a darse cuenta de que hay otras culturas, otros mundos y otras formas de ser que no tienen nada que ver con nosotros, y aprende casi a la fuerza que tiene que respetar otras cosas y aprender a valorar también otras culturas, ahí te haces más completo, agrandas aún más lo bueno que tienes y lo no tan bueno también.