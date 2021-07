Declaran de Interés Municipal y Social la labor solidaria que realiza la Fundación “Graciela Maidana”

27/07/2021 - 20:28 Santiago

Se declaró de Interés Municipal y Social la labor solidaria que realiza la “Fundación Graciela Maidana” en virtud de los considerandos expuestos y de conformidad a las disposiciones de la Ordenanza N° 4.803/2013.

En oportunidad de la 19na sesión ordinaria del cuerpo, el Presidente, Humberto Santillán, al momento de la entrega del reconocimiento valoró “la labor solidaria de la institución y no queríamos dejar pasar más el tiempo y entregarles este reconocimiento diciéndoles que, estamos siempre poniendo la mirada por aquellos que trabajan por los demás y ustedes han dejado una impronta importante en la ciudad”. Acompañó a Santillán en la entrega de plaqueta y copia de Ordenanza, la concejal, Sofía Ramírez.

Por parte de la institución, la titular de la misma, Lic. Hebe Rentería de Escontrela, señaló que “en el mundo de las relaciones hay que tener un equilibrio entre el dar y el recibir. Hoy les quiero dejar algo y contar mi propia experiencia que, hace unos años, cuando se presenta el desafío de asumir la presidencia de la institución, que me afectaría en mi familia, por restarme tiempo, fue especial. En la mesa familiar, plantee el tema y, mi hija más pequeña, en ese momento, de menos de 10 años, me dijo entre asombrada y admirada; Mamá, no hay opciones para tu decisión”.

Agregó que “hoy, luego de muchos años estoy aquí. Creo que trabajar por las infancias vulnerables, es uno de los trabajos más valiosos que el hombre puede hacer. Lo que nosotros hacemos, más allá de sanar, es conectar con la vida y conectar con las oportunidades. Cuando una familia tiene que enfrentar un gran desafío, como la de los niños que están en la fundación, lo primero que se derrumban son las oportunidades, y surgen muchas dificultades. Lo que nosotros hacemos es tratar de devolver esas oportunidades al niño, al adolescente y a la familia. La oportunidad de creer, de superarse, de sobreponerse y de crecer, a través de la enfermedad que es un gran obstáculo”.

Su mensaje final fue: “Que, ante cada desafío, ante cada duda en su trabajo, siempre conecten la vida, desde la vida. Mantener siempre vivo el fuego interno, que es la vida; pase lo que pase y cueste lo que cueste, y desde la salud, siempre crear oportunidades”.

Acompañaron a la Lic. Rentería de Escontrela, la vicepresidente, Cristina del Castaño de Parisini y el secretario, Carlos Marnero.

Texto

Ordenanza 5894/21

VISTO:

El Expediente N° 267-28-2021, caratulado: “Ordenanza declarando de Interés Municipal y Social la labor solidaria que realiza la “Fundación Graciela Maidana”; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Institución mencionada es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo primordial es ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños enfermos con cáncer y a sus familias.

Que, desde hace varios años, la Fundación realiza diversas actividades intentando paliar el sufrimiento de estos niños y de quienes conforman su entorno. La ayuda que se brinda comprende la entrega de elementos de higiene personal, comestibles, artículos de limpieza para las familias, entrega de leche todos los meses, talleres, como así también la recreación en la sala de espera del servicio y apoyo psicosocial a pacientes, padres y familiares.

Que, en diciembre del 2008, convocados por la Lic. María Graciela Maidana, comenzaron a trabajar un grupo de amigas a favor de los niños con cáncer del servicio de hemato-oncología del Cepsi.

Que, ante la desaparición física de la Lic. Maidana y a modo de homenaje en su memoria, se crea la Fundación que lleva su nombre. Está dirigida por un Consejo de Administración compuesto por doce fundadores y trabaja un grupo de voluntarios para continuar desarrollando la labor y los objetivos previstos en su estatuto.

Que, desde su creación integran la Red Nacional de Fundaciones de Ayuda al Niño con Cáncer.

Que, la Fundación está presente en el Cepsi todos los días a través de los voluntarios que acompañan a los niños y a sus familias, con la realización de talleres y juegos porque es importante reducir el estrés que el tratamiento causa en los niños, por ello asisten a la fundación donde juegan, reciben regalos hasta que les toca el turno de atención y los padres tienen un lugar de contención.

Que, también realizan asistencia social entregando a cada paciente una mochila que contiene elementos necesarios para la internación y también se ayuda a las familias entregando artículos de limpieza para el hogar y alimentos en la medida que se reciben donaciones.

Que, han acondicionado las salitas, realizando la decoración y mantenimiento de las salas de internación y atención de los niños: están empapeladas, tienen televisión, cortinas y cubrecamas de todos los colores.

Que, se festejan todos los cumpleaños, el Día del Niño, Navidad y Año Nuevo.

Que, están gestionando ante el gobierno de la provincia, la cesión de un terreno para la construcción de su sede para ampliar los servicios que otorgan.

Que, es importante destacar que los recursos de la Fundación, se obtienen de dos grandes eventos anuales: Te Bingo Solidario que se realiza en el Fórum y el Día del Cáncer Infantil en la Plaza Libertad con la Campaña “Ponete la camiseta”, y de permanentes donaciones que reciben de los colaboradores de la Fundación.

Que, la Fundación ha recibido diversos reconocimientos: en 2014 el Cyac por servicio a la comunidad; en el 2017 la Honorable Cámara de Diputados de la provincia por la labor que realiza; en el año 2018 el Concejo Deliberante de la Banda declaró de Interés Legislativo la labor que desarrollan; como así mismo, la Rueda de la Amistad del Rotary Club por su trabajo solidario.

Que, la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, luego de analizar los antecedentes, ha emitido dictamen favorable.

Por ello;

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A:

ART. 1º .- Declárase de Interés Municipal y Social la labor solidaria que realiza la FUNDACIÓN GRACIELA MAIDANA, en virtud de los considerandos expuestos y de conformidad a las disposiciones de la Ordenanza N° 4.803/2013.

ART. 2º .- Hágase entrega de copia fiel de la presente Ordenanza en la persona de la Presidente de dicha Institución, Dra. Hebe Rentería.

ART. 3º .- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Boletín Municipal, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES, 11 de mayo de 2021.-