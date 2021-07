Los padecimientos mentales pueden asociarse con las adicciones o con el exceso de estrés

28/07/2021 - 00:10 Santiago

Especialistas en salud mental advirtieron sobre la importancia de no utilizar diagnósticos de "manera indiscriminada" en la relación entre adicciones y padecimientos mentales, a raíz del caso del músico Santiago "Chano" Charpentier, quien vivió un duro episodio policial en medio de un presunto brote psicótico.

La mamá del músico no obstante, aseguró que "no tuvo un brote psicótico, sino un cuadro de excitación psicomotriz".

Respecto de la diferencia entre estos comportamientos, la psicóloga santiagueña licenciada Emily Azar, explicó que "la excitación psicomotriz es una parte del brote", aunque aclaró que si bien es una de las demandas mayores, "no toda excitación psicomotriz implica que haya un brote"

"El brote psicótico se tiene que diferenciar de la excitación psicomotriz, que es una parte del brote, no toda excitación psicomotriz implica que haya un brote, pero si es una de las demandas mayores", precisó.

También especificó que "un brote no es igual a esquizofrenia, ni excitación es igual a esquizofrenia, ya que la esquizofrenia es una patología general y más permanente, comparado con el brote que es un corte".

"Es muy bueno hacer prevención, porque muchas veces se asocia el brote psicótico a la esquizofrenia, pero el brote psicótico es un corte abrupto con del criterio de realidad, que es lo que está desajustado, y no solo se dan en los casos de esquizofrenia, pues puede haber otras variables, otros cuadros, como por ejemplo el trastorno bipolar, o trastornos limítrofes de la personalidad", amplió la licenciada Azar.

También mencionó entre esas variables al "exceso de estrés", y que no se da en todas las personas, sino en aquellas que presentan "una determinada vulnerabilidad, que puede ser biológica, y el factor desencadenante será otro".

"Hoy en día es muy importante el cuidado de la salud mental, sobre todo porque hay un estrés continuo, que puede llegar a producir algún tipo de trastorno", alertó.

Dijo que en los casos en que una persona tiene afectado el criterio de realidad, "se puede identificar muy poco antes que se produzca el brote, porque por lo general, es a nivel interno que se producen alteraciones en cuanto a las ideas; la persona, si bien tiene afectado su criterio de realidad, empieza a tener ciertos síntomas que le van a dar, muy probablemente miedo, y que tienen que ver con ideas un tanto extrañas, comparado con lo que normalmente suele pensar".

Cómo se manifiesta la excitación psicomotriz

"La excitación psicomotriz significa estar agitado, inquieto, ir de un lado a otro, es un cuadro de inquietud motriz pronunciada y constante, una manifestación de un cuadro psicótico en la mayoría de los casos, pero hay que ver qué manifestaciones tenía en ese momento", explicó Pedro Rafael Gargoloff, médico psiquiatra.

"Un brote psicótico, a diferencia de una excitación psicomotriz, es un episodio en donde se evidencia una pérdida de contacto de la realidad a través de ideas delirantes que no se ajustan para nada a la realidad y que no se modifican con la persuasión, ni con el aporte de pruebas. Frecuentemente, también se acompaña de alucinaciones, escuchar voces que no existen", definió Gargoloff.

Cómo reconocer un brote psicótico y cómo actuar

"Para reconocer el momento en que la persona puede estar por padecer un brote psicótico, se debe tener en cuenta cuando se producen ausencias muy fuertes y la persona se muestra muy aislada. En la adolescencia puede haber signos un poco más marcados respecto del aislamiento, que por ahí se pasan por alto hoy en día, hablando más que nada sobre las patologías mentales. La persona se va a aislar, va a tender a estar un poco más callada, puede tener ausencias, cambios en el estado de ánimo, y se habla de una conducta desorganizada.

Tratamiento

Eso quiere decir que uno debe tratar el brote, para que no haya una recaída y para prevenir futuros brotes. Funciona muy bien la atención del médico especialista en psiquiatría y el tratamiento, porque hay medicación específica para esto, y el tratamiento psicológico.

Durante el brote, uno no debe discutirle la realidad a la persona, porque la tiene perdida, y lejos de contestarle, hay que tratar de estar lo más tranquilo posible, hay veces, muy pocas, en que la persona afectada puede responder a una orden sencilla, pero la idea es no poner el foco en que un brote psicótico o un episodio de esquizofrenia, no se pierde su salud mental para toda la vida".