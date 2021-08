Covid-19: 'No le veo inconvenientes al cruce de vacunas, todas van en una misma dirección"

04/08/2021 - 23:25 Santiago

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer que Argentina está "en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas contra el coronavirus, empezando con Sputnik V con Moderna y AstraZeneca", para completar el esquema de inmunización de quienes aún no hayan recibido la segunda dosis contra el coronavirus.

Esta situación viene siendo motivo de análisis tanto de expertos como de la comunidad en general, respecto de si es conveniente o no, y si realmente dará un resultado favorable, de modo especial, en aquellas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V, y esperan la segunda desde hace más de cuatro meses.

Consultado sobre el particular, el doctor Pedro Yachelini, director del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero, dijo que, "ante la amenaza caza vez más cercana" de la llegada de la temida variante delta y en un escenario que retrasa la llegada de segundas dosis al país, "es imperioso y positivo que se comiencen a aplicar otras vacunas y se haga el cruce".

"En la teoría, yo no le veo ningún inconveniente al cruce de vacunas, porque todas van en la misma dirección", afirmó, aunque advirtió que "habrá que ver qué pasa en la práctica". No obstante, fue optimista al arriesgar: "No creo que haya contraindicaciones serias".

Recordó que, "lamentablemente hay muchas personas que hace mucho tiempo recibieron la primera dosis, y las que pasaron tres y hasta cuatro meses, seguro perdieron gran porcentaje de protección".

Precisamente, al anunciar ayer los resultados de la combinación de vacunas, la ministra de Salud de la Nación dijo en conferencia de prensa que serán priorizadas para recibir la segunda dosis las personas que lleven más tiempo de espera desde que recibieron la primera y aquellas que tengan más de 50 años y con comorbilidades para recibir las primeras combinaciones de inmunizadores.

La ministra sostuvo además que, según un estudio en el Reino Unido de Gran Bretaña, la combinación de AstraZeneca y Moderna "es una posibilidad".

La combinación de vacunas será opcional

La ministra detalló que "la combinación de vacunas será opcional" para quienes hayan recibido la primera dosis de la Sputnik V y estén aguardando la segunda, y ratificó que la idea es que "agosto es el mes de las segunda dosis" para completar los esquemas de inmunización de toda la población.

También remarcó que "está asegurada" la cobertura en Argentina del 60% de personas mayores de 50 años vacunadas con dos dosis de fármacos contra el coronavirus, de acuerdo con la proyección que establece que se necesitan 2,3 millones de dosis para alcanzar ese objetivo, y agregó: "Tenemos la aspiración de superar esa marca".

Además, puntualizó que el millón y medio de vacunas del laboratorio Moderna llegado al país empezará a distribuirse hoy a cada una de las 24 jurisdicciones para "iniciar el aceleramiento".