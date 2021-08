Especialistas advierten que hay una saturación ante la enseñanza remota en muchos chicos

06/08/2021 - 23:34 Santiago

El transcurrir de la pandemia y los constantes cambios en las modalidades de trabajo escolar fueron generando en los estudiantes, los más chicos sobre todo, una serie de inconvenientes relacionados con el cansancio, el hastío y la falta de seguridad, lo que les ocasionó cierto rechazo a la conexión virtual.

Este tipo de comportamiento es conocido entre los directores escolares como "zoomfobia", los psicólogos prefieren llamarlo astenia psíquica, ansiedad y fobia social o simplemente saturación ante la enseñanza remota, y enumeran muchos factores que pueden desencadenar este problema, desde la falta de contacto social y de motivación hasta la sobreexposición ante los compañeros y los docentes que conlleva una clase virtual.

Consultada por EL LIBERAL sobre este tema, psicóloga la licenciada Emily Azar, prefirió calificar el problema como "distres por zoom, por el uso de la computadora o por la educación remota", y aseguró que este tipo de actividad "ha traído varias cuestiones".

"Primero, la pérdida de habilidades sociales, en lo que implicaba el contacto con la mirada, la sonrisa hay un bache propio de las situaciones traumáticas, en las que la mente no se pueda acomodar tan rápido al avance del tiempo, y se nota que hay desfases en cuanto a en qué momento de la escolaridad se ha tomado un contenido u otro. Entonces hay una secuencia automática, un circuito de hacer tareas y presentar tareas, y en ese circuito entrarían los auxiliares que pueden ser padres, hermanos, algún otro que entienda el tema o un profesor particular, y se acostumbran a eso", puntualizó.

Observó, además, que se debe tener en cuenta también "que esto ha generado una pérdida de la noción de las oportunidades, en relación a que, debido al cambio de la ley, se da oportunidad de la oportunidad, y estamos teniendo chicos que hace dos años se recibieron y están en un curso nuevo, debiendo quizás hasta todo el año anterior".

"Entonces no hay procesos que permitan que haya una noción de progreso secuencial a nivel educativo en muchos alumnos. Sin hablar el tema de la dificultad de la conectividad que sigue estando y a medida que avanza la crisis económica eso es peor. Y tenemos chicos que están con una sensación de autómatas, y que estar al frente de la computadora implica responder mecánicamente, a las consignas", añadió.

Los especialistas sostienen que esta situación de rechazo a la tarea virtual empezó a evidenciarse a mediados del año pasado, pero se volvió más frecuente en los últimos meses, tanto en los distritos donde la presencialidad se encuentra prohibida por decreto como también en aquellos donde se mantiene un sistema mitad presencial y mitad virtual, aunque con una mayor incidencia en los primeros.

Entre el perjuicio que sufre el chico, la licenciada Azar dijo que "le llega a la sensación de que no es eficaz, de que no puede, de que no llega. La saturación no sé si tiene que ver con lo virtual o con un proceso en el que no se sabe cómo responder. No hay tampoco novedad, en el sentido de que hace dos años están de la misma manera", sentenció.