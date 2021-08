Ante la amenaza Delta, instan a no relajar el autocuidado, aún con dos dosis de la vacuna

09/08/2021 - 02:12 Santiago

La seria amenaza de la llegada de la temida variante Delta a nuestra provincia, originó que desde la cartera sanitaria se recomienda a todas las personas, incluso aquellas que ya recibieron o estén a punto de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, no relajar las medidas de prevención, ya que no están exentos de contraer la enfermedad y de contagiar, aunque estén más protegidos.

"El uso de barbijo, mantener el distanciamiento entre personas y la higiene, son acciones que deberían estar ya arraigadas en la comunidad, y que no se deberían descuidar, aún cuando se hayan recibido las dos dosis de la vacuna", indican desde la cartera sanitaria.

También el Ministerio de Salud de la Nación insistió en este tema, y actualizaron las recomendaciones de autocuidado para las personas "completamente vacunadas".

Según datos de las autoridades sanitarias del país, "solo el 18,62% de la población recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19", y ese porcentaje puede sentirse con un nivel mayor de protección frente al virus y sobre todo, ante al arribo de nuevas variantes como la delta, que ya está causando impacto en el mundo.

No obstante, aún con las dos dosis, los expertos aconsejan no relajar las medidas de autocuidado, ni siquiera con la llegada de temperaturas más cálidas.

Vacunación

Si bien en el país aún no hay circulación comunitaria de esta cepa, los especialistas recomiendan acelerar cuanto antes el ritmo de inoculación y concentrarse en la aplicación de las segundas dosis ya que frente a la nueva amenaza, baja considerablemente la protección que ofrece tener solo la primera.

Si ante las variantes anteriores las vacunas ofrecían entre un 60% de protección transcurridos los 14 días de la aplicación de la primera dosis y entre un 80% y un 95% dos semanas después de la segunda, las informaciones más recientes indican que la cobertura del primer componente puede bajar hasta el 30% y la del segunda, a entre 70% y 88%. Esto revela que la cepa delta es un 60% más contagiosa que la alfa, según el doctor Eduardo López, asesor presidencial.

Igual se puede contraer la enfermedad y contagiar

Respecto de si una persona que haya recibido las dos dosis de la vacuna puede contagiarse de Covid-19, el asesor presidencial, doctor Eduardo López aseguró que

"sí", y explicó que "la protección que ofrecen las dos dosis es parcial, ya que si bien en general es alta frente a las cepas que circulaban hasta ahora, se determinó que ante la variante Delta la protección es menor, en promedio su efectividad baja entre un 10% y un 30%".

"Por eso, algunos países como Israel o Francia incorporaron una tercera dosis", añadió.

Sostuvo que la alta contagiosidad de la Delta logra burlar el sistema inmunológico e incluso la protección que dan los anticuerpos que proporcionó la vacuna.

"Por eso, en este momento no se deben relajar las medidas de cuidado, ni estando vacunados", dice, y aclara que las dosis protegen principalmente contra las formas graves que requieren hospitalización y que terminan en muerte.

Respecto de si se puede contagiar, dijo que "está comprobado que las personas vacunadas pueden contener enormes cantidades del virus en nariz y boca, al igual que los no vacunados".

La recomendación es seguir usando barbijo

Respecto de si los vacunados con las dosis deben seguir usando barbijo, especialistas aseguran que López "esa es la recomendación", sobre todo "ante la llegada de esta variante de preocupación, que es altamente contagiosa".

"Se dice que una persona susceptible sin medidas de protección solo tarda segundos en contagiarse", explicó Daniela Hozbor, directora de grupo en el Laboratorio Vacsal de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del Conicet.

Si bien en el país es obligatorio el uso de barbijo para circular en la calle y en lugares públicos, es muy frecuente que las personas se lo saquen cuando están en el interior. Por ejemplo, si realizan una visita social donde hay poca gente.

Todas las vacunas que se aplican demostraron protección de la variante

Sobre las consultas de si las vacunas que se están aplicando protegen contra la variante delta, los especialistas aseguran que, aunque todas las vacunas demostraron algún tipo de protección, esta variante disminuye la respuesta inmune que generan los productos y es hasta un 60% más contagiosa.

Un informe de los CDC señala que con esta cepa cada persona puede infectar a otras nueve, entre tres y cuatro veces más de lo que se calculó en un principio, lo que la hace tan transmisible como la varicela. Una persona vacunada expuesta a una baja carga viral puede no infectarse nunca, o no hacerlo de forma perceptible. Un vacunado expuesto a cargas virales extremadamente altas de la delta tiene más probabilidades de ver superadas sus defensas inmunitarias.

Un informe publicado por The Lancet en junio pasado indica que en las personas vacunadas con ambos componentes de Pfizer/BioNTech, el nivel de anticuerpos es casi seis veces menor ante esta variante.

"Frente a delta, con una dosis la protección no supera el 50% y ronda el 70% y el 88% con las dos. Para algunas vacunas todavía no hay datos o no se presentaron credenciales que lo demuestren. De todas formas hay que entender que la protección es parcial", dice el doctor López.

Finalmente, el especialista aseguró que la persona vacunada, tiene menos chances de morir si se contagian coronavirus.