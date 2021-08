Covid: es normal tener efectos secundarios leves luego de ser vacunado

10/08/2021 - 00:56 Santiago

En el marco de la campaña que lleva adelante para promover los cuidados contra el coronavirus, el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) difundió explicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos secundarios de las vacunas, que son normales, según el organismo de cada persona.

El artículo indica que las vacunas contra el Covid-19 son inocuas y previenen la aparición de síntomas graves y la muerte por esta enfermedad. Algunas personas presentan síntomas leves tras la vacunación, lo cual indica que su organismo está adquiriendo inmunidad.

"Las vacunas están concebidas para conferir inmunidad sin correr el riesgo de presentar la enfermedad contra la que protegen. Tras vacunarse, algunas personas presentan síntomas de leves a moderados que se deben a que su sistema inmunitario está haciendo que su organismo reaccione de una determinada manera, por ejemplo, aumentando la circulación de la sangre para que se distribuyan más células inmunitarias y aumentando la temperatura corporal para matar más fácilmente a los virus", fundamenta.

Estos efectos de leves a moderados, como febrícula o dolores musculares, son normales y no deben causar alarma, pues indican que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna o, más concretamente, al antígeno y de que se está preparando para luchar contra el virus, y desaparecen a los pocos días.

No obstante, la ausencia de efectos secundarios no significa que la vacuna no sea eficaz, porque cada persona reacciona de forma distinta a las vacunas.