Santiagueños atribuyen cura de su hijo al beato Carlo Acutis

10/08/2021 - 02:21 Santiago

Carlos Diósquez y Patricia Sialle son santiagueños del barrio Ejército Argentino, quienes enterados de la visita de las reliquias de Carlo Acutis a Añatuya no dudaron en organizar el viaje para agradecer y pedir ante sus reliquias. La historia que unió a este matrimonio al joven beato italiano tiene un participante más y es su hijo adolescente.

"Nosotros tenemos mucho, pero mucho para agradecerle al beato. Tenemos un hijo que tiene 17 años que padece una enfermedad que no se cura, sino que solo se lo controla para mantenerse en buen estado. En noviembre del año pasado tuvo una crisis y estábamos desesperados porque no podíamos hacerlo atender en Córdoba por la pandemia. Un sábado me llega una cadena y como nunca la abrí porque no acostumbro a abrir las cadenas. Era una del beato Carlo Acutis. No sé qué pasó, pero me motivó a buscar en youtube e investigar quién era Acutis, a quien le pedimos y encomendamos la salud de mi hijo. Recuerdo que con mucha fe pedimos que interceda ante Dios para que nuestro hijo pueda estar mejor. A las dos semanas pudimos viajar a Córdoba. La médica que lo atiende nos dice al ver los estudios hechos en Santiago que era el comienzo del deterioro de su estado de salud y le pidió hacer nuevos estudios ahí", contó Patricia.

"Le hacen nuevos estudios y al día siguiente cuando vamos a retirarlos sale la médica con una sonrisa y nos dice que es un milagro porque era como si nunca hubiera tenido la enfermedad. Hoy vinimos a dar gracias por esa intercesión porque mi hijo tiene que hacer una vida normal como cualquier chico con los cuidados necesarios", agregó Carlos.

Además, contaron coincidencias que le atribuyen a Dios. "Nosotros desde muy chico le decimos "Cutis! como apodo sin haber conocido la historia de Carlo Acutis. Han sido como pequeñas coincidencias que Dios nos mandaba como señales diciendo que todo estaba bien. Encima el papá se llama Carlos", cuentan.

También el delicado estado de salud del único hermano de Patricia los trajo a esta ciudad. “Hemos venido a pedir porque tengo un hermano muy grave por covid. El domingo cuando nos dan el parte, nos indican que desmejoró notablemente y abro otra vez el teléfono. No sé qué abrí y me salió la noticia de que traían las reliquias de Carlo Acutis a Añatuya. Pienso que es otra señal de que él va a salir adelante. Confío ciegamente que el beato va a interceder y que Dios nos va a ayudar”, contó Patricia.