"La devoción hacia alguien no santo muestra que la fe está por encima de las jerarquías"

11/08/2021 - 23:14 Santiago

El próximo lunes 23 llegarán a la Diócesis de Santiago del Estero las reliquias y los milagros del beato Carlo Acutis, y recorrerán colegios y capillas, donde serán venerados por numerosos devotos que esperan ansiosos este encuentro.

El padre Gastón Cuello, sacerdote que guía a los jóvenes de la Pastoral de la Diócesis, analizó respecto de por qué la gente venera a alguien que no es santo, que este fenómeno se da porque "la fe está por encima de las jerarquías", y la gente entiende que "quien está en camino, también es intercesor".

"Con la devoción que la gente ahora muestra hacia alguien que no es santo, se ha demostrado que la fe está por encima de las jerarquías. En la actualidad se ve cómo se va perdiendo, en el buen sentido, eso de las jerarquías, y se entiende que quien está en camino, también es intercesor, también nos puede ayudar. Y comprende también que se lo debe ayudar, viviendo una vida de santidad ahí donde se está, dejar de lado el 'a Dios rogando y con el mazo dando', y hacer lo que a uno le corresponde con la ayuda de ese intercesor que la Iglesia nos propone", explicó.

Insistió en que "esto abre la posibilidad para que uno pueda tener también esa capacidad de ir decidiendo y saber trabajar esa santidad que llevamos desde el bautismo, y la Iglesia da los medios, al engendrar estos nuevos santos, que son medios para poder seguir. Para este chico, la eucaristía ha sido la autopista que lo ha llevado al cielo".

Apertura

Sobre la nueva visión de la Iglesia a través del papa Francisco, de agilizar los procesos de beatificación y canonización para que los fieles puedan venerarlos, dijo que "la mirada de Francisco desde la publicación de su libro sobre la santidad, muestra que la posibilidad es para todos, antes sólo era para religiosos, monjas, sacerdotes, fundadores de algunas congregaciones, y ahora vemos que no. Acutis no ha tenido ninguna congregación, ha sido un chico de jeans y zapatillas, no de sotana. Un chico que se metía en las realidades, haciendo todo lo que hace un joven".

"Antes de ver la posibilidad de traer la reliquia, los jóvenes estaban ya muy interesados en buscarla de alguna manera, porque la actividad de Carlo Acutis a través de las redes sociales, para ellos es ejemplo, motivo, el que les da las ganas de seguir trabajando en la Iglesia, porque ahora a los jóvenes poco y nada les interesa, y al ver a otro como ellos en esta misión, les renueva el entusiasmo", dijo sobre el interés que ha despertado la vida del beato.