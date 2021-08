Orientación vocacional: "Los padres deben acompañar sin presiones y sin influenciar"

17/08/2021 - 01:34 Santiago

Los alumnos que transitan su último año del Nivel Secundario ya sueñan y se ilusionan con su futuro a pesar de estos tiempos de pandemia. Muchos de ellos convencidos de su elección de una carrera a seguir; y muchos otros con cierta incertidumbre. Siempre, en este momento surgen las dudas sobre la carrera que seguirán, que en definitiva se convertirá en unos años en su profesión. Por ello, los especialistas remarcan la importancia de que la elección sea propia del estudiante, y no una "presión" de los adultos para cumplir un sueño personal.

La licenciada en Psicopedagogía, Ana Roxana Gálvez, consideró fundamental la elección del alumno en su carrera, por encima de la influencia de los padres. Para ello, la orientación vocacional resulta el mejor camino para que la elección sea la más acertada, proceso en el que deberán estar incluidos no sólo el alumno, sino también su núcleo familiar.

"Los padres deben acompañar sin presiones. No deben influenciar. Sólo hay que darles las opciones y de alguna manera encasillarlos. Hay jóvenes que se reciben de las carreras que le han señalado en la casa, con muy buenos promedios, pero con el tiempo se dan cuenta de que no son felices. Han pasado todos los años de la universidad, probablemente ya armaron una familia, y recién se dieron cuenta de que necesitan algo que no es exactamente lo que ellos eligieron. Entonces, hay casos en los que los padres llegan a influenciar mal e indebidamente a su hijo", explicó Gálvez sobre los resultados negativos que puede tener la acción de "obligar" a un hijo a seguir una carrera que no lo apasiona.

Proceso

La orientación vocacional a cargo del terapeuta resulta una de los mejores caminos para una elección correcta. En este sentido, la Lic. Ana Roxana Gálvez explicó: "Detrás de las orientación vocacional hay una necesidad de reforzar la propia identidad de la persona que necesita ese proceso y del grupo a donde habita esa persona que pide la orientación. Recalcamos que no es un test, porque a través de un test de orientación vocacional no se va a lograr en forma inmediata un proceso de orientación vocacional, que por lo tanto es esto. Son encuentros con los padres de quien lo necesita, encuentro con la persona y finalmente el terapeuta podrá identificar el área que le interesa estudiar, y dentro de ella, la carrera que quiera realizar".

Cómo debe ser el proceso terapéutico a seguir

El trabajo del profesional es factor principal en la buena elección.

"El terapeuta que realiza la orientación vocacional sabe que es un proceso terapéutico. Se adentra a todo lo que es la gama de carreras donde pueda elegir a posteriori de conocer ciertos aspectos de la personalidad de quien necesita elegir una carrera, el grado de identificación que pueda tener ese alumno con determinadas profesiones a través de su familia y del concepto que la familia tiene de las profesiones posibles que él puede elegir. En conclusión, la familia está totalmente ligada a la elección de carrera de un hijo. Por lo tanto debe estar presente en el proceso de orientación vocacional, acompañando sin ningún tipo de presión", consideró la licenciada Gálvez.

El rol de la familia y el compromiso de todos

Sobre la influencia de los padres en esta etapa de la vida de los hijos, la Lic. Ana Gálvez sostuvo que lo más acertado será siempre guiarlos para una buena elección, y evitar así incluso, el abandono de los estudios en medio de la cursada.

"Los padres deben tratar por todos los medios, junto con el terapeuta, que la elección nazca desde su más interno e íntimo interés por la vida y por lo que quiere realizar en la vida. La orientación vocacional es una moneda cuyas caras están como lo están en una moneda: juntas, la vida y la profesión", sostuvo.

Y agregó: "En ese proceso trata de ubicar o aproximarse a la auténtica elección considerando las motivaciones, dejando en claro que lo que está eligiendo no es para satisfacer a ningún familiar, sino porque es lo que amará hacer".